В медпунктах пермских сел не оказалось носилок, тонометров и ингаляторов

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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, медпункт, медицина, больница, перевязочная
В ФАПах отсутствуют носилки, ингаляторы и другие средства оказания первичной медпомощи Фото:

В Пермском крае фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) не оснащены средствами оказания первичной медицинской помощи. На сайте краевой прокуратуры говорится, что речь идет о медпунктах, которые расположены в селе Атняшка и деревне Аминькай Чернушинского округа.

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«Проверка ФАП в с. Атняшка и д. Аминькай показала, что подразделения не оснащены в необходимом количестве средствами оказания первичной медпомощи (носилками, кислородным ингалятором, тонометром медицинским, стерилизатором электрическим средним, кислородным ингалятором и проч)», — сказано на сайте ведомства. Также в ходе прокурорской проверки «выявлены многочисленные нарушения» в Чернушинской районной больнице. В медучреждении имеются дефекты и повреждения потолков, а площади палат не соответствуют нормативам для размещения пациентов.

Прокуратура потребовала привести помещения больницы в нормативное состояния, а медпункты доукомпектовать средствами оказания медицинской помощи. Однако представление, которое надзорное ведомство направило главврачу больницы, было проигнорировано. Вопрос пришлось решать в суде, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Больница обязана устранить нарушения до 1 апреля 2025 года.

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В Пермском крае фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) не оснащены средствами оказания первичной медицинской помощи. На сайте краевой прокуратуры говорится, что речь идет о медпунктах, которые расположены в селе Атняшка и деревне Аминькай Чернушинского округа. «Проверка ФАП в с. Атняшка и д. Аминькай показала, что подразделения не оснащены в необходимом количестве средствами оказания первичной медпомощи (носилками, кислородным ингалятором, тонометром медицинским, стерилизатором электрическим средним, кислородным ингалятором и проч)», — сказано на сайте ведомства. Также в ходе прокурорской проверки «выявлены многочисленные нарушения» в Чернушинской районной больнице. В медучреждении имеются дефекты и повреждения потолков, а площади палат не соответствуют нормативам для размещения пациентов. Прокуратура потребовала привести помещения больницы в нормативное состояния, а медпункты доукомпектовать средствами оказания медицинской помощи. Однако представление, которое надзорное ведомство направило главврачу больницы, было проигнорировано. Вопрос пришлось решать в суде, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Больница обязана устранить нарушения до 1 апреля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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