В медпунктах пермских сел не оказалось носилок, тонометров и ингаляторов

17 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

В ФАПах отсутствуют носилки, ингаляторы и другие средства оказания первичной медпомощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) не оснащены средствами оказания первичной медицинской помощи. На сайте краевой прокуратуры говорится, что речь идет о медпунктах, которые расположены в селе Атняшка и деревне Аминькай Чернушинского округа. Новость по теме Технику из медпункта Прикамья вывезли сразу после визита губернатора «Проверка ФАП в с. Атняшка и д. Аминькай показала, что подразделения не оснащены в необходимом количестве средствами оказания первичной медпомощи (носилками, кислородным ингалятором, тонометром медицинским, стерилизатором электрическим средним, кислородным ингалятором и проч)», — сказано на сайте ведомства. Также в ходе прокурорской проверки «выявлены многочисленные нарушения» в Чернушинской районной больнице. В медучреждении имеются дефекты и повреждения потолков, а площади палат не соответствуют нормативам для размещения пациентов. Прокуратура потребовала привести помещения больницы в нормативное состояния, а медпункты доукомпектовать средствами оказания медицинской помощи. Однако представление, которое надзорное ведомство направило главврачу больницы, было проигнорировано. Вопрос пришлось решать в суде, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Больница обязана устранить нарушения до 1 апреля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) не оснащены средствами оказания первичной медицинской помощи. На сайте краевой прокуратуры говорится, что речь идет о медпунктах, которые расположены в селе Атняшка и деревне Аминькай Чернушинского округа. «Проверка ФАП в с. Атняшка и д. Аминькай показала, что подразделения не оснащены в необходимом количестве средствами оказания первичной медпомощи (носилками, кислородным ингалятором, тонометром медицинским, стерилизатором электрическим средним, кислородным ингалятором и проч)», — сказано на сайте ведомства. Также в ходе прокурорской проверки «выявлены многочисленные нарушения» в Чернушинской районной больнице. В медучреждении имеются дефекты и повреждения потолков, а площади палат не соответствуют нормативам для размещения пациентов. Прокуратура потребовала привести помещения больницы в нормативное состояния, а медпункты доукомпектовать средствами оказания медицинской помощи. Однако представление, которое надзорное ведомство направило главврачу больницы, было проигнорировано. Вопрос пришлось решать в суде, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Больница обязана устранить нарушения до 1 апреля 2025 года.