Ущерб от экономических преступлений в Пермском крае превысил миллиард рублей

18 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Полиция выявила 397 преступлений экономической направленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае материальный ущерб от преступлений экономической направленности, совершенных за три месяца текущего года, достиг 1,2 млрд рублей. Цифры представлены в отчете ГУ МВД по региону. Документ размещен на сайте ведомства. «Правоохранительными органами края выявлено 397 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 241. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 183 695 тыс. рублей», — говорится в отчете. Всего в Пермском крае за январь — март зарегистрированы 10 563 преступления. В ведомстве отмечают рост числа совершенных изнасилований (на 963%), разбоев (на 77%), мошенничеств (на 26%), убийств и покушений на убийство (на 26%), и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 4%). Количество грабежей и краж напротив — снизилось на 30 и 16% соответственно. В феврале начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов заявил, что в регионе выросло число преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, это связано с тем, что полицейские стали выявлять «многоэпизодные преступления», связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае материальный ущерб от преступлений экономической направленности, совершенных за три месяца текущего года, достиг 1,2 млрд рублей. Цифры представлены в отчете ГУ МВД по региону. Документ размещен на сайте ведомства. «Правоохранительными органами края выявлено 397 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 241. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 183 695 тыс. рублей», — говорится в отчете. Всего в Пермском крае за январь — март зарегистрированы 10 563 преступления. В ведомстве отмечают рост числа совершенных изнасилований (на 963%), разбоев (на 77%), мошенничеств (на 26%), убийств и покушений на убийство (на 26%), и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 4%). Количество грабежей и краж напротив — снизилось на 30 и 16% соответственно. В феврале начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов заявил, что в регионе выросло число преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, это связано с тем, что полицейские стали выявлять «многоэпизодные преступления», связанные с незаконным оборотом наркотиков.