Ущерб от экономических преступлений в Пермском крае превысил миллиард рублей

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Полиция выявила 397 преступлений экономической направленности Фото:

В Пермском крае материальный ущерб от преступлений экономической направленности, совершенных за три месяца текущего года, достиг 1,2 млрд рублей. Цифры представлены в отчете ГУ МВД по региону. Документ размещен на сайте ведомства.

«Правоохранительными органами края выявлено 397 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 241. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 183 695 тыс. рублей», — говорится в отчете.

Всего в Пермском крае за январь — март зарегистрированы 10 563 преступления. В ведомстве отмечают рост числа совершенных изнасилований (на 963%), разбоев (на 77%), мошенничеств (на 26%), убийств и покушений на убийство (на 26%), и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 4%). Количество грабежей и краж напротив — снизилось на 30 и 16% соответственно.

В феврале начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов заявил, что в регионе выросло число преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, это связано с тем, что полицейские стали выявлять «многоэпизодные преступления», связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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В Пермском крае материальный ущерб от преступлений экономической направленности, совершенных за три месяца текущего года, достиг 1,2 млрд рублей. Цифры представлены в отчете ГУ МВД по региону. Документ размещен на сайте ведомства. «Правоохранительными органами края выявлено 397 преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких — 241. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 1 183 695 тыс. рублей», — говорится в отчете. Всего в Пермском крае за январь — март зарегистрированы 10 563 преступления. В ведомстве отмечают рост числа совершенных изнасилований (на 963%), разбоев (на 77%), мошенничеств (на 26%), убийств и покушений на убийство (на 26%), и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 4%). Количество грабежей и краж напротив — снизилось на 30 и 16% соответственно. В феврале начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов заявил, что в регионе выросло число преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, это связано с тем, что полицейские стали выявлять «многоэпизодные преступления», связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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