14 февраля 2024

ГУ МВД: мигранты в Пермском крае стали совершать больше преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Полиция стала выявлять больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков Фото:

По итогам 2023 года иностранные граждане в Пермском крае совершили на 20,4% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом депутатам заксобрания 15 февраля рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция проходит на сайте заксобрания во время отчета о работе полиции в 2023 году.

«Увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 20,4%. При этом количество лиц, совершивших указанные преступления, выросло на 4,5%», — отметил Щеглов.

Он пояснил, что рост преступности связан с увеличением «инициативно выявленных сотрудниками многоэпизодных преступлений» в сфере оборота наркотиков. Если в 2022 году 544 иностранных гражданина совершили 161 такое преступление, то в 2023 году преступников без гражданства было уже 57, преступлений — 241.

По словам Щеглова в 2023 году также было депортирован 624 человека, рост составил 77,8%. Было возбуждено 313 уголовных дел о нарушении миграционного законодательства.

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По итогам 2023 года иностранные граждане в Пермском крае совершили на 20,4% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом депутатам заксобрания 15 февраля рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция проходит на сайте заксобрания во время отчета о работе полиции в 2023 году. «Увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 20,4%. При этом количество лиц, совершивших указанные преступления, выросло на 4,5%», — отметил Щеглов. Он пояснил, что рост преступности связан с увеличением «инициативно выявленных сотрудниками многоэпизодных преступлений» в сфере оборота наркотиков. Если в 2022 году 544 иностранных гражданина совершили 161 такое преступление, то в 2023 году преступников без гражданства было уже 57, преступлений — 241. По словам Щеглова в 2023 году также было депортирован 624 человека, рост составил 77,8%. Было возбуждено 313 уголовных дел о нарушении миграционного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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