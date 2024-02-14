ГУ МВД: мигранты в Пермском крае стали совершать больше преступлений

15 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Полиция стала выявлять больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По итогам 2023 года иностранные граждане в Пермском крае совершили на 20,4% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом депутатам заксобрания 15 февраля рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция проходит на сайте заксобрания во время отчета о работе полиции в 2023 году. «Увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 20,4%. При этом количество лиц, совершивших указанные преступления, выросло на 4,5%», — отметил Щеглов. Он пояснил, что рост преступности связан с увеличением «инициативно выявленных сотрудниками многоэпизодных преступлений» в сфере оборота наркотиков. Если в 2022 году 544 иностранных гражданина совершили 161 такое преступление, то в 2023 году преступников без гражданства было уже 57, преступлений — 241. По словам Щеглова в 2023 году также было депортирован 624 человека, рост составил 77,8%. Было возбуждено 313 уголовных дел о нарушении миграционного законодательства.

По итогам 2023 года иностранные граждане в Пермском крае совершили на 20,4% больше преступлений, чем годом ранее. Об этом депутатам заксобрания 15 февраля рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция проходит на сайте заксобрания во время отчета о работе полиции в 2023 году. «Увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 20,4%. При этом количество лиц, совершивших указанные преступления, выросло на 4,5%», — отметил Щеглов. Он пояснил, что рост преступности связан с увеличением «инициативно выявленных сотрудниками многоэпизодных преступлений» в сфере оборота наркотиков. Если в 2022 году 544 иностранных гражданина совершили 161 такое преступление, то в 2023 году преступников без гражданства было уже 57, преступлений — 241. По словам Щеглова в 2023 году также было депортирован 624 человека, рост составил 77,8%. Было возбуждено 313 уголовных дел о нарушении миграционного законодательства.