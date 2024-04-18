Эвакуация Восточного, спасение священника и протечки под дамбой: главное к вечеру 18 апреля

В Кургане эвакуировали Восточный, спасали священника и чинили дамбу
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Эвакуация оставленных животных. Курган, эвакуация, тобол, половодье, спасатели, паводок, наводнение, потоп, курган, разлив
В Кургане 18 апреля уровень Тобола приблизился к 10 м, а спасатели эвакуировали людей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области 18 апреля объявили эвакуацию крупного микрорайона Восточный, власти отчитались об устранении трех протечек под дамбой, а сотрудники МЧС спасли священника из затопленного храма. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе во время паводка 18 апреля.

Что происходило в регионе 18 апреля:

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В Курганской области 18 апреля объявили эвакуацию крупного микрорайона Восточный, власти отчитались об устранении трех протечек под дамбой, а сотрудники МЧС спасли священника из затопленного храма. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе во время паводка 18 апреля. Что происходило в регионе 18 апреля:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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