Эвакуация Восточного, спасение священника и протечки под дамбой: главное к вечеру 18 апреля

В Кургане эвакуировали Восточный, спасали священника и чинили дамбу

18 апреля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области 18 апреля объявили эвакуацию крупного микрорайона Восточный, власти отчитались об устранении трех протечек под дамбой, а сотрудники МЧС спасли священника из затопленного храма. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе во время паводка 18 апреля. Что происходило в регионе 18 апреля: