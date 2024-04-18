Эвакуация Восточного, спасение священника и протечки под дамбой: главное к вечеру 18 апреля

В Кургане 18 апреля уровень Тобола приблизился к 10 м, а спасатели эвакуировали людей
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области 18 апреля объявили эвакуацию крупного микрорайона Восточный, власти отчитались об устранении трех протечек под дамбой, а сотрудники МЧС спасли священника из затопленного храма. Редакция информационного агентства URA.RU собрали общую сбойку о том, что происходило в регионе во время паводка 18 апреля.
Что происходило в регионе 18 апреля:
- В Кургане подтопило 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов. Также вода затопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов;
- Дважды рост уровня реки Тобол в Кургане останавливался, но к вечеру он возобновился. По данным на 20:00 18 апреля уровень составлял 998 см;
- Параллельно с паводком в регион идет аномальная жара. Однако это не повлияет на уровень воды, объяснил URA.Ru синоптик-любитель Илья Винштейн;
- Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш»;
- Вода добралась до потолков гаражей жителей в Западного микрорайона Кургана;
- В селе Менщиково под Курганом с тонущего маслозавода КЗРМ, которым владеет жена депутата областной думы Марата Исламова — Любовь Исламова, на КАМАЗах вывозят сырье из складов$
- Руководство Уральского «Сбербанка» проведет реструктуризацию по ипотеке для курганцев, пострадавших от масштабного паводка;
- Курганским чиновникам из-за паводка приходится спать в здании правительства;
- В Белозерском округе объявили экстренную эвакуацию;
- За сутки под дамбой нашли три протечки. Их оперативно устранили;
- Журналисты URA.RU собрали фото, как выглядит набережная и ее окрестности во время паводка;
- Корреспондент URA.RU снял фото и видео, как в городе эвакуируют людей и животных;
- Число эвакуированных в Курганской области превысило 14 тысяч человек;
- URA.RU отследило хронологию наводнения в Курганской области;
- В Курган, чтобы помощь справиться с паводком приехали свердловские депутаты;
- Сотрудники МЧС спасли священника из подтопленного храма в Смолино;
- Власти объяснили, что в случае опасности сирена будет звучать непрерывно;
- В Кургане установили световые мачты, которые, в том числе, помогут следить за целостностью дамбы;
- Власти объявили экстренную эвакуацию микрорайонов Восточный, Малое Чаусово и Вороновка;
- На участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения.
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