Свердловский депутат приехал в тонущий Курган. Фото

18 апреля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников лично передал помощь курганцам Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников 18 апреля прибыл в Курган, в котором произошло наводнение, чтобы передать местным жителям 75 кроватей, 100 матрасов и средства личной гигиены. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня 18 апреля вместе с ирбитчанами привезли и передали в Курган для пунктов временного размещения (ПВР) очень нужную гуманитарную помощь: 75 кроватей; 100 матрасов; 50 новых комплектов постельного белья; подушки, одеяла 20 комплектов. Также нуждающиеся получили средства личной гигиены», — написал Коробейников. По его словам, сбором и отправкой груза занимались «Женское движение партии „Единая Россия“», добровольцы и депутаты Ирбита. «Взаимодействие между нашими регионами организовала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина», — отметил Коробейников. В поездке с ним были спикер думы Ирбита Павел Томшин и первый замглавы города Ирина Дерябнина. В микрорайонах и СНТ Кургана вода продолжает прибывать и затапливать дома. Более 14 тысяч человек размещены в школах и других учреждениях, ставших местом для граждан, которые не имеют возможности уехать к родственникам от зоны затопления. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Алексей Коробейник передал курганцам гумпомощь Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова Депутат гордумы Кургана координировал работу Алексея Коробейников и добровольцев Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников 18 апреля прибыл в Курган, в котором произошло наводнение, чтобы передать местным жителям 75 кроватей, 100 матрасов и средства личной гигиены. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня 18 апреля вместе с ирбитчанами привезли и передали в Курган для пунктов временного размещения (ПВР) очень нужную гуманитарную помощь: 75 кроватей; 100 матрасов; 50 новых комплектов постельного белья; подушки, одеяла 20 комплектов. Также нуждающиеся получили средства личной гигиены», — написал Коробейников. По его словам, сбором и отправкой груза занимались «Женское движение партии „Единая Россия“», добровольцы и депутаты Ирбита. «Взаимодействие между нашими регионами организовала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина», — отметил Коробейников. В поездке с ним были спикер думы Ирбита Павел Томшин и первый замглавы города Ирина Дерябнина. В микрорайонах и СНТ Кургана вода продолжает прибывать и затапливать дома. Более 14 тысяч человек размещены в школах и других учреждениях, ставших местом для граждан, которые не имеют возможности уехать к родственникам от зоны затопления. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.