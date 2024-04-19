Жители челябинского поселка пытаются вернуть неотложку

Две тысячи жителей поселка обслуживает один фельдшер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Нижний Уфалей Вернеуфалейского городского округа (Челябинская область) пытаются вернуть себе неотложку, которая закрылась в связи с уходом одного из двух работавших фельдшеров в городскую поликлинику. Об этом 19 апреля сообщили региональные СМИ.

«В поселке, в котором живут около двух тысяч человек, теперь работает один фельдшер. Местные переживают, ведь вечерами и в выходные обратиться за помощью не к кому, а скорая помощь из города добирается до них слишком долго», — сообщает издание «74.ру».

По данным издания, одного из двух местных фельдшеров вынудили уволиться и перевестись на работу в центральную поликлинику, чтобы закрыть пустующую там ставку. Теперь женщина вынуждена ездить за 30 километров в Верхний Уфалей и столько же обратно.

Оставшийся фельдшер работает по будням с 8 до 17 часов, а если в это время поступает вызов, бросает рабочее место и идет его обслуживать. В вечернее и ночное время, а также в выходные жители поселка могут рассчитывать только на скорую помощь, которая едет из города. Учитывая расстояние и низкое качество дороги этот путь занимает продолжительное время.

Так, одна из жительниц связывает долгое время ожидания скорой со смертью своего отца, к которому, по ее словам, скорая ехала почти час. В горбольнице Верхнего Уфалея изданию пообещали проверить информацию о времени прибытия скорой.

Что касается медицинского обслуживания жителей Нижнего Уфалея, то в больнице сообщили, что помощь оказывается силами оставшегося фельдшера. Что касается ликвидации неотложки из-за увольнения фельдшера, в больнице это обстоятельство комментировать не стали.

В конце марта ситуацию с медобслуживанием поселка URA.RU прокомментировали в пресс-службе областного минздрава. «В поселке Нижний Уфалей работает филиал поликлиники горбольницы Верхнего Уфалея. Медпомощь взрослому и детскому населению оказывали два фельдшера. Один из фельдшеров написал заявление о переводе в городскую поликлинику Верхнего Уфалея, он приступит к работе с 1 апреля. Руководство медучреждения занимается поиском медработников», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.