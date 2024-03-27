Минздрав подтвердил недостаток медиков в челябинском поселке

27 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

На 2,5 тысячи жителей поселка будет работать один фельдшер Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Нижний Уфалей Челябинской области с 1 апреля останется один фельдшер для приема взрослого и детского население. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве отметили, что активно ищут новых медиков, чтобы обеспечить медпомощью 2,5 тысячи человек. «В поселке Нижний Уфалей работает филиал поликлиники горбольницы Верхнего Уфалея. Медпомощь взрослому и детскому населению оказывали два фельдшера. Один из фельдшеров написал заявление о переводе в городскую поликлинику Верхнего Уфалея, он приступит к работе с 1 апреля. Руководство медучреждения занимается поиском медработников», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Жители поселка сообщают, что один фельдшер не сможет обеспечить медобслуживание 2,5 тысячи пациентов. Они переживают, что скорая помощь теперь будет ехать из Верхнего Уфалея, что повлияет на скорость прибытия. В ведомстве уточнили, что поселок находится в 29 километрах от Верхнего Уфалея. Прием детей и взрослых разнесли на разное время. Пациентам оказывается помощь на дому и скорая медпомощь. Сейчас должностные обязанности распределены между сотрудниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Нижний Уфалей Челябинской области с 1 апреля останется один фельдшер для приема взрослого и детского население. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе областного минздрава. В ведомстве отметили, что активно ищут новых медиков, чтобы обеспечить медпомощью 2,5 тысячи человек. «В поселке Нижний Уфалей работает филиал поликлиники горбольницы Верхнего Уфалея. Медпомощь взрослому и детскому населению оказывали два фельдшера. Один из фельдшеров написал заявление о переводе в городскую поликлинику Верхнего Уфалея, он приступит к работе с 1 апреля. Руководство медучреждения занимается поиском медработников», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Жители поселка сообщают, что один фельдшер не сможет обеспечить медобслуживание 2,5 тысячи пациентов. Они переживают, что скорая помощь теперь будет ехать из Верхнего Уфалея, что повлияет на скорость прибытия. В ведомстве уточнили, что поселок находится в 29 километрах от Верхнего Уфалея. Прием детей и взрослых разнесли на разное время. Пациентам оказывается помощь на дому и скорая медпомощь. Сейчас должностные обязанности распределены между сотрудниками.