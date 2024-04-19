В России подорожает пиво из недружественных стран

19 апреля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Помимо пива подорожают косметические изделия и товары широкого потребления Фото: Размик Закарян © URA.RU С 27 апреля в России вводятся новые таможенные пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, в том числе — на пиво. Новые ограничения устанавливаются постановлением правительства РФ от 17 апреля 2024 года № 500 , которое опубликовано на официальном сайте правовой информации. Экономист Анатолий Фарафонов рассказал URA.RU, как это отразится на конечной стоимости целого ряда товаров для российского потребителя. Новость по теме В РФ из-за решения правительства увеличат цены на косметику. Скрин «Опубликованным сегодня постановлением, которое вступает в силу через семь дней, утверждены новые ставки ввозных таможенных пошлин на целый ряд товаров, производимых на территории недружественных России стран. Документом вносятся изменения в ранее действовавшее постановление, теперь в перечне облагаемых дополнительной пошлиной товаров появилось пиво, ставка на ввоз которого устанавливается в размере 0,1 евро за литр. Ранее ввоз регулировался другим документом, а ставка составляла 0,04 евро за литр. Сегодня можно говорить, например, немецкое пиво подорожает для российского потребителя на 12 — 15 рублей за литр, поскольку таможенные пошлины включаются в себестоимость товаров», — пояснил URA.RU экономист Анатолий Фарафонов. Собеседник агентства отметил, что ранее, когда вводилась аналогичная пошлина на вина, которая составляет сейчас не менее 1,5 евро за литр, это также привело к росту цен. Например, импорт пива из Германии в 2023 году, согласно сведениям Росстата, составил 197 млн литров. Если количество импорта сохранится хотя бы в прежнем размере, бюджет пополнится дополнительно двумя млрд рублей. «Мера, согласно пояснительной записке Минпромторга, является заградительной, направленной, в первую очередь, не на создание неудобств потребителю (доля импортного пива в обороте РФ не превышает 5% — прим. URA.RU), а на поддержку отечественных производителей», — заключил Фарафонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 27 апреля в России вводятся новые таможенные пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран, в том числе — на пиво. Новые ограничения устанавливаются постановлением правительства РФ от 17 апреля 2024 года № 500, которое опубликовано на официальном сайте правовой информации. Экономист Анатолий Фарафонов рассказал URA.RU, как это отразится на конечной стоимости целого ряда товаров для российского потребителя. «Опубликованным сегодня постановлением, которое вступает в силу через семь дней, утверждены новые ставки ввозных таможенных пошлин на целый ряд товаров, производимых на территории недружественных России стран. Документом вносятся изменения в ранее действовавшее постановление, теперь в перечне облагаемых дополнительной пошлиной товаров появилось пиво, ставка на ввоз которого устанавливается в размере 0,1 евро за литр. Ранее ввоз регулировался другим документом, а ставка составляла 0,04 евро за литр. Сегодня можно говорить, например, немецкое пиво подорожает для российского потребителя на 12 — 15 рублей за литр, поскольку таможенные пошлины включаются в себестоимость товаров», — пояснил URA.RU экономист Анатолий Фарафонов. Собеседник агентства отметил, что ранее, когда вводилась аналогичная пошлина на вина, которая составляет сейчас не менее 1,5 евро за литр, это также привело к росту цен. Например, импорт пива из Германии в 2023 году, согласно сведениям Росстата, составил 197 млн литров. Если количество импорта сохранится хотя бы в прежнем размере, бюджет пополнится дополнительно двумя млрд рублей. «Мера, согласно пояснительной записке Минпромторга, является заградительной, направленной, в первую очередь, не на создание неудобств потребителю (доля импортного пива в обороте РФ не превышает 5% — прим. URA.RU), а на поддержку отечественных производителей», — заключил Фарафонов.