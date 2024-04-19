19 апреля 2024

В РФ из-за решения правительства увеличат цены на косметику. Скрин

Правительство РФ увеличило список косметики, облагаемой ввозной пошлиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Косметика марок QNET и Physio Radiance. Екатеринбург, косметика, помада, пудра
Минпромторг РФ настраивает импортозамещение в сфере косметики Фото:

Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии.

«Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе. По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили.

Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги.

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404190017?index=1
Постановление
Фото:

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Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии. «Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе. По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили. Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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