В РФ из-за решения правительства увеличат цены на косметику. Скрин

Правительство РФ увеличило список косметики, облагаемой ввозной пошлиной

19 апреля 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Минпромторг РФ настраивает импортозамещение в сфере косметики Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии. «Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе . По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили. Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги. Постановление Правительство РФ . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии. «Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе. По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили. Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги.