Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии.
«Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе. По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили.
Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги.
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Российское правительство приняло решение о продлении действия таможенной пошлины в размере 35% на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию. Кроме того, список товаров и стран, подпадающих под данные ограничения, был расширен. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Ограничения затронут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши и средства для бритья из Германии. «Действие таможенной пошлины в размере 35%, продленной в декабре 2023 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», — говорится в документе. По информации ведомства, список попадающих под меру стран также расширили. Минпромторг РФ сообщил о сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями для определения списка товаров, на которые распространяется новая таможенная пошлина. Повышенные ставки коснутся только тех категорий продукции, по которым российские производители могут предложить качественные аналоги.