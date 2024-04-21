Песня Марии Захаровой победила на премии «Шансон-2024»

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Мария Захарова написала для песни текст Фото:

Композиция официального спикера МИД России Марии Захаровой «Сила моя со мной» победила на премии «Шансон года-2024». Награду получила певица Любовь Успенская, которая и исполнила песню. Об этом сообщают СМИ.

«Успенская стала лауреатом премии „Шансон года-2024“. Исполнительница получила статуэтку „Золотой гриф“ за хит „Сила моя со мной“. Церемония награждения лучших исполнителей прошла 20 апреля в концертном зале „Live Арена“ в Подмосковье», — сообщает газета «Комсомольская правда».

Певица была на награждении в алом платье и драгоценностях за 37 миллионов рублей. Ранее Успенская, которая родилась в Киеве, получила российское гражданство.

Захарова и Успенская уже не в первый раз сотрудничают. Ранее спикер МИД написала текст для «Я слишком тебя любила» и «Мольбы». Третьей песней стала «Сила моя со мной». Она рассказывает про переживания женщины, которая прошла через многие трудности.

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Композиция официального спикера МИД России Марии Захаровой «Сила моя со мной» победила на премии «Шансон года-2024». Награду получила певица Любовь Успенская, которая и исполнила песню. Об этом сообщают СМИ. «Успенская стала лауреатом премии „Шансон года-2024“. Исполнительница получила статуэтку „Золотой гриф“ за хит „Сила моя со мной“. Церемония награждения лучших исполнителей прошла 20 апреля в концертном зале „Live Арена“ в Подмосковье», — сообщает газета «Комсомольская правда». Певица была на награждении в алом платье и драгоценностях за 37 миллионов рублей. Ранее Успенская, которая родилась в Киеве, получила российское гражданство. Захарова и Успенская уже не в первый раз сотрудничают. Ранее спикер МИД написала текст для «Я слишком тебя любила» и «Мольбы». Третьей песней стала «Сила моя со мной». Она рассказывает про переживания женщины, которая прошла через многие трудности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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