Как Почта России будет работать в Пермском крае в майские праздники

Почта России в Пермском крае будет работать 1 и 9 мая 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Почтальоны не будут работать два дня Фото:

В Пермском крае у отделений Почты России выходные запланированы на 1 и 9 мая. Почтальоны в эти дни также не будут разносить письма, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Пермского края. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что со 2 по 7 мая отделения почты работают в обычном режиме. Что же касается доставки пенсий и пособий, то их принесут по графику, который согласован отделением Социального фонда РФ.

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В Пермском крае у отделений Почты России выходные запланированы на 1 и 9 мая. Почтальоны в эти дни также не будут разносить письма, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Пермского края. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что со 2 по 7 мая отделения почты работают в обычном режиме. Что же касается доставки пенсий и пособий, то их принесут по графику, который согласован отделением Социального фонда РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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