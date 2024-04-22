Как Почта России будет работать в Пермском крае в майские праздники

Почтальоны не будут работать два дня
В Пермском крае у отделений Почты России выходные запланированы на 1 и 9 мая. Почтальоны в эти дни также не будут разносить письма, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России.
«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Пермского края. 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что со 2 по 7 мая отделения почты работают в обычном режиме. Что же касается доставки пенсий и пособий, то их принесут по графику, который согласован отделением Социального фонда РФ.
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