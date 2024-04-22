Бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексею Савоськину, обвиняемому в превышении должностных полномочий и коррупции, 23 апреля огласили приговор. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда, в котором рассматривалось дело, экс-силовику назначили 3,5 года колонии общего режима.
«Суд приговорил признать Савоськина виновным. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитал приговор судья Юрий Дубин.
В качестве дополнительного наказания Савоськину запретили занимать должности в органах власти сроком на четыре года. Также он должен будет выплатить штраф на сумму 300 705 рублей. Взятый под стражу в зале суда Савоськин, уходя, попросил жену и родителей не унывать.
Савоськина задержали в феврале прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Савоськин возбудил в отношении бухгалтера, работавшую в компании его знакомого, уголовное дело. Так им удалось запугать женщину и вынудить ее переписать на бизнесмена квартиру и передать ему несколько миллионов рублей. После внутренней проверки дело, которое возбудил Савоськин, было признано незаконным, а сам он попал под следствие и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
В ходе следствия в деле Савоськина появился еще один преступный эпизод, в этот раз связанный с коррупцией. Бывший полицейский, находящийся в то время в СИЗО по первому обвинению, признался в получении взяток, пошел на сделку со следствием. Но это не помогло ему выйти из-под стражи. Однако по прошествии времени его адвокату все же удалось убедить суд смягчить меру пресечения для своего клиента.
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