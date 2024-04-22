Свердловский министр предрекла падение цен на яйца

Яйца в Свердловской области производят с профицитом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области летом подешевеют яйца на 5%, но осенью цены вернутся к тем значениям, которые фиксируются сейчас. С таким мнение выступила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

«Я, наверное, вас расстрою, яйца навряд ли будут дешеветь. Сезонно они дешевеют обычно летом после Пасхи. Возможно, цена будет снижена на 5%. Но осенью все равно вернется к тем значениям, которые есть сейчас, потому что у производителей выросла себестоимость», — сказала Кузнецова в эфире «Областного телевидения».

По ее словам, яйца на Среднем Урале производят с профицитом. Из-за чего, часть продукции поставляют в соседние регионы вплоть до Северного Кавказа. «Благодаря контролю мы зафиксировали цены у наших фабрик и смогли обеспечить их стабильность», — отметила министр АПК и потребрынка.

В екатеринбургских магазинах «Кировский» подорожали самые дешевые яйца. Яйца размером С-2 стоят 84,99 рубля. С-1 — 99,99 рубля. Еще в декабре 2023 года яйца категории C-1 стоили в «Кировском» 79,99-100 рублей. В то время как, например, в магазинах сети «Магнит» цена на яйца той же категории была от 110 до 150 рублей.