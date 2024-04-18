В Екатеринбурге подорожали самые дешевые яйца. Фото

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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Еще в декабре яйца в «Кировском» стоили дешевле всего (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на 10 рублей подорожали яйца в сети супермаркетов «Кировский», которые даже на пике роста цен в конце прошлого и начале 2024 года были доступны максимально широкому кругу покупателей. Внимание на это обратил читатель URA.RU.

«Яйца размером С-2 стоят 84,99 рубля. С-1 — 99,99 рубля. Это последняя упаковка. Ценники датированы 15 апреля», — поделился собеседник. К своему сообщению он прикрепил фото.

Еще в декабре 2023 года яйца категории C-1 стоили в «Кировском» 79,99-100 рублей. В то время как, например, в магазинах сети «Магнит» цена на яйца той же категории была от 110 до 150 рублей.

Серьезное удорожание яиц по всей стране случилось в ноябре 2023 года. Это произошло из-за проблем с ветпрепаратами, подорожанием комбикорма, увеличением транспортных расходов и повышением зарплат работникам на предприятиях. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти через несколько недель провели переговоры с ритейлерами, что позволило стабилизировать ситуацию.

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В Екатеринбурге на 10 рублей подорожали яйца в сети супермаркетов «Кировский», которые даже на пике роста цен в конце прошлого и начале 2024 года были доступны максимально широкому кругу покупателей. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Яйца размером С-2 стоят 84,99 рубля. С-1 — 99,99 рубля. Это последняя упаковка. Ценники датированы 15 апреля», — поделился собеседник. К своему сообщению он прикрепил фото. Еще в декабре 2023 года яйца категории C-1 стоили в «Кировском» 79,99-100 рублей. В то время как, например, в магазинах сети «Магнит» цена на яйца той же категории была от 110 до 150 рублей. Серьезное удорожание яиц по всей стране случилось в ноябре 2023 года. Это произошло из-за проблем с ветпрепаратами, подорожанием комбикорма, увеличением транспортных расходов и повышением зарплат работникам на предприятиях. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти через несколько недель провели переговоры с ритейлерами, что позволило стабилизировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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