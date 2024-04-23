23 апреля 2024

Судебные приставы закрыли в Перми три опасных киоска

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, овощи, продукты, фрукты, овощной киоск
В работе киосков были обнаружены нарушения Фото:

Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю приостановили работу трех санитарно-опасных киосков, работающих в Перми. Везде были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Два киоска „Овощи и Фрукты“ и один киоск „Рыба“ были закрыты судебными приставами на месяц. Причиной тому стали многочисленные нарушения, которые ранее выявили специалисты Роспотребнадзора. Все три киоска принадлежат одному предпринимателю», — рассказали в краевом ГУФССП.

Продавцы в киосках работали без специальной одежды, пренебрегали личной гигиеной и не имели санитарных книжек. Также выявлено, что в холодильниках не было термометров и маркировок на продуктах. Предприниматель будет обязан устранить все допущенные нарушения.

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Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю приостановили работу трех санитарно-опасных киосков, работающих в Перми. Везде были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Два киоска „Овощи и Фрукты“ и один киоск „Рыба“ были закрыты судебными приставами на месяц. Причиной тому стали многочисленные нарушения, которые ранее выявили специалисты Роспотребнадзора. Все три киоска принадлежат одному предпринимателю», — рассказали в краевом ГУФССП. Продавцы в киосках работали без специальной одежды, пренебрегали личной гигиеной и не имели санитарных книжек. Также выявлено, что в холодильниках не было термометров и маркировок на продуктах. Предприниматель будет обязан устранить все допущенные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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