Судебные приставы закрыли в Перми три опасных киоска

Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю приостановили работу трех санитарно-опасных киосков, работающих в Перми. Везде были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Два киоска „Овощи и Фрукты“ и один киоск „Рыба“ были закрыты судебными приставами на месяц. Причиной тому стали многочисленные нарушения, которые ранее выявили специалисты Роспотребнадзора. Все три киоска принадлежат одному предпринимателю», — рассказали в краевом ГУФССП.
Продавцы в киосках работали без специальной одежды, пренебрегали личной гигиеной и не имели санитарных книжек. Также выявлено, что в холодильниках не было термометров и маркировок на продуктах. Предприниматель будет обязан устранить все допущенные нарушения.
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Сотрудники ГУФССП по Пермскому краю приостановили работу трех санитарно-опасных киосков, работающих в Перми. Везде были выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Два киоска „Овощи и Фрукты“ и один киоск „Рыба“ были закрыты судебными приставами на месяц. Причиной тому стали многочисленные нарушения, которые ранее выявили специалисты Роспотребнадзора. Все три киоска принадлежат одному предпринимателю», — рассказали в краевом ГУФССП. Продавцы в киосках работали без специальной одежды, пренебрегали личной гигиеной и не имели санитарных книжек. Также выявлено, что в холодильниках не было термометров и маркировок на продуктах. Предприниматель будет обязан устранить все допущенные нарушения.