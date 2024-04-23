В Перми иномарка насмерть сбила двух человек на пешеходном переходе. Видео

24 апреля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Водитель BMW ехал на зеленый сигнал светофора Фото: Александр Константинов © URA.RU В Перми BMW насмерть сбила двух молодых людей, которые находились на проезжей части пешеходного перехода. Перед этим одного из погибших задел автомобиль, и он упал. «В Перми в ночь на 22 апреля на шоссе Космонавтов авария унесла жизнь двух молодых людей. Сначала одного из парней задела иномарка на пешеходном переходе, он упал на землю, и к нему подбежал его друг. Спустя несколько минут обоих молодых людей сбил BMW», — пишет 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы и жену одного из погибших. Отмечается, что водитель BMW был трезв и ехал на зеленый сигнал светофора. Супруга одного из погибших предоставила 59.RU запись с камер видеонаблюдения, где запечатлен момент аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми BMW насмерть сбила двух молодых людей, которые находились на проезжей части пешеходного перехода. Перед этим одного из погибших задел автомобиль, и он упал. «В Перми в ночь на 22 апреля на шоссе Космонавтов авария унесла жизнь двух молодых людей. Сначала одного из парней задела иномарка на пешеходном переходе, он упал на землю, и к нему подбежал его друг. Спустя несколько минут обоих молодых людей сбил BMW», — пишет 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы и жену одного из погибших. Отмечается, что водитель BMW был трезв и ехал на зеленый сигнал светофора. Супруга одного из погибших предоставила 59.RU запись с камер видеонаблюдения, где запечатлен момент аварии.