23 апреля 2024

В Перми иномарка насмерть сбила двух человек на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, bmw, логотип, бмв
Водитель BMW ехал на зеленый сигнал светофора Фото:

В Перми BMW насмерть сбила двух молодых людей, которые находились на проезжей части пешеходного перехода. Перед этим одного из погибших задел автомобиль, и он упал.

«В Перми в ночь на 22 апреля на шоссе Космонавтов авария унесла жизнь двух молодых людей. Сначала одного из парней задела иномарка на пешеходном переходе, он упал на землю, и к нему подбежал его друг. Спустя несколько минут обоих молодых людей сбил BMW», — пишет 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы и жену одного из погибших.

Отмечается, что водитель BMW был трезв и ехал на зеленый сигнал светофора. Супруга одного из погибших предоставила 59.RU запись с камер видеонаблюдения, где запечатлен момент аварии.

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В Перми BMW насмерть сбила двух молодых людей, которые находились на проезжей части пешеходного перехода. Перед этим одного из погибших задел автомобиль, и он упал. «В Перми в ночь на 22 апреля на шоссе Космонавтов авария унесла жизнь двух молодых людей. Сначала одного из парней задела иномарка на пешеходном переходе, он упал на землю, и к нему подбежал его друг. Спустя несколько минут обоих молодых людей сбил BMW», — пишет 59.RU со ссылкой на правоохранительные органы и жену одного из погибших. Отмечается, что водитель BMW был трезв и ехал на зеленый сигнал светофора. Супруга одного из погибших предоставила 59.RU запись с камер видеонаблюдения, где запечатлен момент аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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