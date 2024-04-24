Зама Шойгу обвиняют в «космической взятке, которая заставит всех ужаснуться»

24 апреля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов помогал компаниям получать выгодные контракты, пишет Baza Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в оказании помощи как минимум двум компаниям, содействуя им в получении контрактов. В обмен на свои услуги он, по версии следствия, пользовался их услугами бесплатно. В его деле упоминается «космическая сумма взятки». «Иванов обвиняется в помощи как минимум двум компаниям. Он помогал им получать контракты, а взамен пользовался их услугами бесплатно. В его деле фигурирует космическая сумма взятки, которая заставит всех ужаснуться», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что количество компаний, с которыми Иванов поддерживал отношения, может увеличиться. По представлению следствия, замминистра обороны, ответственный за все строительные проекты, оказывал им поддержку в выигрыше конкурсов, где было наиболее просто заработать, или в получении объектов, строительство которых было наиболее легким. По утверждению защиты Иванова, он не мог оказывать влияние на подобные процессы из-за существования открытой электронной системы торгов в Минобороны. В связи с этим невозможно было гарантировать выбор нужной компании на контракт, так как всегда могла найтись фирма, предложившая более выгодную цену, передали в telegram-канале. Тимура Иванова 23 апреля арестовали за получение крупной взятки. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, передает A42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в оказании помощи как минимум двум компаниям, содействуя им в получении контрактов. В обмен на свои услуги он, по версии следствия, пользовался их услугами бесплатно. В его деле упоминается «космическая сумма взятки». «Иванов обвиняется в помощи как минимум двум компаниям. Он помогал им получать контракты, а взамен пользовался их услугами бесплатно. В его деле фигурирует космическая сумма взятки, которая заставит всех ужаснуться», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что количество компаний, с которыми Иванов поддерживал отношения, может увеличиться. По представлению следствия, замминистра обороны, ответственный за все строительные проекты, оказывал им поддержку в выигрыше конкурсов, где было наиболее просто заработать, или в получении объектов, строительство которых было наиболее легким. По утверждению защиты Иванова, он не мог оказывать влияние на подобные процессы из-за существования открытой электронной системы торгов в Минобороны. В связи с этим невозможно было гарантировать выбор нужной компании на контракт, так как всегда могла найтись фирма, предложившая более выгодную цену, передали в telegram-канале. Тимура Иванова 23 апреля арестовали за получение крупной взятки. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, передает A42.