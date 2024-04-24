Mash: строительство больниц для ветеранов в ЦФО заморозили из-за ареста Иванова

24 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Одной из причин задержек в строительстве больниц стало нецелевое использование средств, пишет Mash Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Строительство госпиталей для ветеранов войн в Центральном федеральном округе было приостановлено из-за ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Он осуществлял руководство данным проектом. «Строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО, которое курировал арестованный Тимур Иванов, заморозили на неопределенное время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что нецелевое использование средств, пожары на стройплощадках, а также ошибки в проектировании стали основными причинами задержек в строительстве. В частности, строительство госпиталей для ветеранов в Белгороде и Курске началось в 2023 году при участии подрядной компании «Ак ТАШ» из Татарстана. Однако работы были приостановлены из-за финансовых проблем и необходимости проверки расходов. В Курске возникли сложности на этапе земляных работ из-за отсутствия подключения к водопроводу и канализации на выбранной земельной площадке. Также оказалось, что строительство больницы в Брянске столкнулось с серьезными трудностями. Здание несколько раз подверглось пожарам, а завершить работу в срок не удалось из-за различных факторов, передали в telegram-канале. Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования утверждается, что взятка была представлена в виде услуги, а не наличных денег. Иванова оставят под стражей на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство госпиталей для ветеранов войн в Центральном федеральном округе было приостановлено из-за ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Он осуществлял руководство данным проектом. «Строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО, которое курировал арестованный Тимур Иванов, заморозили на неопределенное время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что нецелевое использование средств, пожары на стройплощадках, а также ошибки в проектировании стали основными причинами задержек в строительстве. В частности, строительство госпиталей для ветеранов в Белгороде и Курске началось в 2023 году при участии подрядной компании «Ак ТАШ» из Татарстана. Однако работы были приостановлены из-за финансовых проблем и необходимости проверки расходов. В Курске возникли сложности на этапе земляных работ из-за отсутствия подключения к водопроводу и канализации на выбранной земельной площадке. Также оказалось, что строительство больницы в Брянске столкнулось с серьезными трудностями. Здание несколько раз подверглось пожарам, а завершить работу в срок не удалось из-за различных факторов, передали в telegram-канале. Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования утверждается, что взятка была представлена в виде услуги, а не наличных денег. Иванова оставят под стражей на два месяца.