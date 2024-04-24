Mash: строительство больниц для ветеранов в ЦФО заморозили из-за ареста Иванова

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Одной из причин задержек в строительстве больниц стало нецелевое использование средств, пишет Mash Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Строительство госпиталей для ветеранов войн в Центральном федеральном округе было приостановлено из-за ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Он осуществлял руководство данным проектом.

«Строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО, которое курировал арестованный Тимур Иванов, заморозили на неопределенное время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что нецелевое использование средств, пожары на стройплощадках, а также ошибки в проектировании стали основными причинами задержек в строительстве.

В частности, строительство госпиталей для ветеранов в Белгороде и Курске началось в 2023 году при участии подрядной компании «Ак ТАШ» из Татарстана. Однако работы были приостановлены из-за финансовых проблем и необходимости проверки расходов. В Курске возникли сложности на этапе земляных работ из-за отсутствия подключения к водопроводу и канализации на выбранной земельной площадке. Также оказалось, что строительство больницы в Брянске столкнулось с серьезными трудностями. Здание несколько раз подверглось пожарам, а завершить работу в срок не удалось из-за различных факторов, передали в telegram-канале.

Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования утверждается, что взятка была представлена в виде услуги, а не наличных денег. Иванова оставят под стражей на два месяца.

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Строительство госпиталей для ветеранов войн в Центральном федеральном округе было приостановлено из-за ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Он осуществлял руководство данным проектом. «Строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО, которое курировал арестованный Тимур Иванов, заморозили на неопределенное время», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что нецелевое использование средств, пожары на стройплощадках, а также ошибки в проектировании стали основными причинами задержек в строительстве. В частности, строительство госпиталей для ветеранов в Белгороде и Курске началось в 2023 году при участии подрядной компании «Ак ТАШ» из Татарстана. Однако работы были приостановлены из-за финансовых проблем и необходимости проверки расходов. В Курске возникли сложности на этапе земляных работ из-за отсутствия подключения к водопроводу и канализации на выбранной земельной площадке. Также оказалось, что строительство больницы в Брянске столкнулось с серьезными трудностями. Здание несколько раз подверглось пожарам, а завершить работу в срок не удалось из-за различных факторов, передали в telegram-канале. Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования утверждается, что взятка была представлена в виде услуги, а не наличных денег. Иванова оставят под стражей на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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