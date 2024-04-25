Матвиенко рассказала о главных заботах Путина

Матвиенко: соцобязательства перед россиянами являются личной темой Путина

25 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Тема социальных обязательств перед гражданами РФ является важно и личной для Путина заявила Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин лично отслеживает меры по оказанию поддержки семьям с детьми и выполнение социальных обязательств перед гражданами страны. Это его «личная тема», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что эта сфера также является приоритетной для страны. «Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит», — заявила Матвиенко. Ее слова передает РИА Новости. Спикер Совфеда добавила, что Путин лично отслеживает выделение поддержки семьям и выполнение соцобязательств перед россиянами. Также он принимает участие в разработке мер поддержки семей. Матвиенко подчеркнула, что решение социальных задач граждан России является приоритетом для государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин лично отслеживает меры по оказанию поддержки семьям с детьми и выполнение социальных обязательств перед гражданами страны. Это его «личная тема», сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что эта сфера также является приоритетной для страны. «Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит», — заявила Матвиенко. Ее слова передает РИА Новости. Спикер Совфеда добавила, что Путин лично отслеживает выделение поддержки семьям и выполнение соцобязательств перед россиянами. Также он принимает участие в разработке мер поддержки семей. Матвиенко подчеркнула, что решение социальных задач граждан России является приоритетом для государства.