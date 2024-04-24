В Челябинской области под колесами поезда погиб пешеход

В Челябинской области 24 апреля под колесами поезда погиб пешеход, перебегающий пути в запрещенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе СКР на транспорте.
«Вечером 24 апреля на перегоне „Челябинск-Еманжелинск“ пассажирским поездом травмирован 51-летний житель, который переходил пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший скончался», — сообщили в пресс-службе.
СКР на транспорте организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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