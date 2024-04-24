24 апреля 2024

В Челябинской области под колесами поезда погиб пешеход

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, железная дорога, жд пути
Челябинец попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути в запрещенном месте Фото:

В Челябинской области 24 апреля под колесами поезда погиб пешеход, перебегающий пути в запрещенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе СКР на транспорте.

«Вечером 24 апреля на перегоне „Челябинск-Еманжелинск“ пассажирским поездом травмирован 51-летний житель, который переходил пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший скончался», — сообщили в пресс-службе.

СКР на транспорте организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинской области 24 апреля под колесами поезда погиб пешеход, перебегающий пути в запрещенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе СКР на транспорте. «Вечером 24 апреля на перегоне „Челябинск-Еманжелинск“ пассажирским поездом травмирован 51-летний житель, который переходил пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший скончался», — сообщили в пресс-службе. СКР на транспорте организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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