Песков: ATACMS не изменят ход СВО, но добавят проблем самой Украине

Песков заявил, что поставки ракет ATACMS не изменят ход СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки ракет ATACMS Украине не смогут изменить ход спецоперации, они только добавят проблем киевской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия добьется своего в украинском конфликте.
«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, поставки ATACMS добавят проблем самой Украине.
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