Песков: ATACMS не изменят ход СВО, но добавят проблем самой Украине

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что поставки ракет ATACMS не изменят ход СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки ракет ATACMS Украине не смогут изменить ход спецоперации, они только добавят проблем киевской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия добьется своего в украинском конфликте.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, поставки ATACMS добавят проблем самой Украине.

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Поставки ракет ATACMS Украине не смогут изменить ход спецоперации, они только добавят проблем киевской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия добьется своего в украинском конфликте. «США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, поставки ATACMS добавят проблем самой Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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