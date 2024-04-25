Песков: ATACMS не изменят ход СВО, но добавят проблем самой Украине

25 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что поставки ракет ATACMS не изменят ход СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки ракет ATACMS Украине не смогут изменить ход спецоперации, они только добавят проблем киевской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия добьется своего в украинском конфликте. «США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, поставки ATACMS добавят проблем самой Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставки ракет ATACMS Украине не смогут изменить ход спецоперации, они только добавят проблем киевской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что Россия добьется своего в украинском конфликте. «США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, поставки ATACMS добавят проблем самой Украине.