Прокуратура наказала пермского чиновника, проигнорировавшего просьбу жителя

25 апреля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Решение суда вступила в законную силу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении. Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении. Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.