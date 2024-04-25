Прокуратура наказала пермского чиновника, проигнорировавшего просьбу жителя

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судебное дело, прокурор
Решение суда вступила в законную силу Фото:

Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.

«Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении.

Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении. Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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