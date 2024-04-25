Прокуратура наказала пермского чиновника, проигнорировавшего просьбу жителя

Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.
«Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении.
Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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Прокуратура Частинского района добилась штрафа для сотрудника местной администрации за то, что он отказал в выдаче копий документов обратившейся жительнице. И в целом необъективно ответил на обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, обучающегося начальной школы, о нарушении ее в части порядка рассмотрения заявлений. По итогам проверки прокурором в отношении руководителя профильного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)», —говорится в сообщении. Мать школьника попросила управление образования Частых дать ей копии документов, связанные с обучением ребенка. Ей отказали, сославшись на то, что это конфиденциальная информация. Также в ответе не было полных и объективных сведений, доказывающих всестороннее рассмотрение аргументов женщины. Постановлением мирового судьи чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.