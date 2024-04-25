В Пермском крае ищут потомков участников Словацкого восстания

В Соликамске (Пермский край) ищут прямых потомков участников антифашистского Словацкого восстания, которые примут участие в торжественных мероприятиях по поводу 80-летия этого важного исторического события. Информация об этом опубликована на странице мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Устанавливаются прямые потомки участников Словацкого восстания 1944 года из Пермского края. Поиск ведется в целях формирования молодежной делегации для участия 29 августа в торжествах по случаю 80-летия восстания. Информацию необходимо сообщить в Соликамский военкомат по телефону 8 (34253) 2-22-39, или лично по адресу: ул. Большевистская, 50», — говорится в сообщении представителей мэрии.
В списке участников восстания значатся пермяки — Иван Яковлевич Светлаков (1918 года рождения), Борис Дмитриевич Дранишников (1919 года рождения). Оба офицера сражались в партизанской бригаде имени Готвальда в Словакии в 1944 году. Также разыскиваются потомки Владимира Николаевича Попова (1918 года рождения), который служил в партизанском соединении имени Ракоши, отмечается в сообщении властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Соликамске (Пермский край) ищут прямых потомков участников антифашистского Словацкого восстания, которые примут участие в торжественных мероприятиях по поводу 80-летия этого важного исторического события. Информация об этом опубликована на странице мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Устанавливаются прямые потомки участников Словацкого восстания 1944 года из Пермского края. Поиск ведется в целях формирования молодежной делегации для участия 29 августа в торжествах по случаю 80-летия восстания. Информацию необходимо сообщить в Соликамский военкомат по телефону 8 (34253) 2-22-39, или лично по адресу: ул. Большевистская, 50», — говорится в сообщении представителей мэрии. В списке участников восстания значатся пермяки — Иван Яковлевич Светлаков (1918 года рождения), Борис Дмитриевич Дранишников (1919 года рождения). Оба офицера сражались в партизанской бригаде имени Готвальда в Словакии в 1944 году. Также разыскиваются потомки Владимира Николаевича Попова (1918 года рождения), который служил в партизанском соединении имени Ракоши, отмечается в сообщении властей.