Суд отпустил на свободу свердловского бизнесмена, обвиненного в вымогательстве. Фото, видео

26 апреля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Суд прошел 26 апреля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил на свободу владельца ООО «Ведущая утилизирующая компания» (занимается мусоропереработкой) Юрия Аксенова, которого предприниматель Богдан Новорок обвинил в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Накануне суд отпустил из-под стражи журналиста, блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова (ему назначили запрет определенных действий). Его задержали утром 23 апреля за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Новорока. Аксенов же был задержан на следующий день после ареста Анисимова, в его доме и офисе прошли обыски. В суд поддержать бизнесмена пришли бывшая супруга, ее мама и гражданская жена (они были допрошены как свидетели). Они признались, что не знают, почему у силовиков появились претензии к Аксенову. Согласно материалам уголовного дела, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, именно Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Подтверждений этому нет. Их адвокаты и близкие опровергают связь между ними. Не комментируют тему и свердловские силовые структуры. Зашитник Ольга Кезик заявила, что Новорок «предположил, что Аксенов мог поучаствовать в создании видео [Анисимова и некоего Русских], где были распространены факты, порочащие его честь и достоинство». Это она опровергла и сказала: «Юрий Михайлович Аксенов живет честной жизнью, помогает своей Родине, содержит свою семью, но он обеспокоен тем, что Новорок входит в общественный Совет свердловского СУ СК». Скрываться предприниматель не намерен. Также в суде Кезик рассказала, что бизнесмен имеет награду Минобороны РФ за помощь участникам российской в спецоперации на Украине. По ее словам, он регулярно отправляет гуманитарный груз в зону СВО. «Два года снабжаю, перевожу деньги, сотрудничаю с более десятком фондов, в том числе, с администрацией Екатеринбурга. <…> Я живу этим, не хочу, чтобы наши парни погибали», — рассказал бизнесмен. Он выделил более 21 млн рублей в качестве помощи. Сам Аксенов заявил, что во время задержания его избили. «Шея, спина… Когда конвой меня забирал, сотрудники сказали, что не хотят за меня ответственность нести, поэтому завезли в травмпункт», — пояснил в суде он. Следователь требовал заключить предпринимателя под стражу. Ленинский районный суд отказал в этом, не назначив никакой меры пресечения. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил на свободу владельца ООО «Ведущая утилизирующая компания» (занимается мусоропереработкой) Юрия Аксенова, которого предприниматель Богдан Новорок обвинил в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Накануне суд отпустил из-под стражи журналиста, блогера и автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова (ему назначили запрет определенных действий). Его задержали утром 23 апреля за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался разоблачить Новорока. Аксенов же был задержан на следующий день после ареста Анисимова, в его доме и офисе прошли обыски. В суд поддержать бизнесмена пришли бывшая супруга, ее мама и гражданская жена (они были допрошены как свидетели). Они признались, что не знают, почему у силовиков появились претензии к Аксенову. Согласно материалам уголовного дела, Аксенов якобы потребовал, чтобы Новорок отдал ему несколько земельных участков. И угрожал, что расскажет некие порочащие Новорока факты. По неофициальной версии, именно Аксенов мог заказать журналистское расследование Анисимову. Подтверждений этому нет. Их адвокаты и близкие опровергают связь между ними. Не комментируют тему и свердловские силовые структуры. Зашитник Ольга Кезик заявила, что Новорок «предположил, что Аксенов мог поучаствовать в создании видео [Анисимова и некоего Русских], где были распространены факты, порочащие его честь и достоинство». Это она опровергла и сказала: «Юрий Михайлович Аксенов живет честной жизнью, помогает своей Родине, содержит свою семью, но он обеспокоен тем, что Новорок входит в общественный Совет свердловского СУ СК». Скрываться предприниматель не намерен. Также в суде Кезик рассказала, что бизнесмен имеет награду Минобороны РФ за помощь участникам российской в спецоперации на Украине. По ее словам, он регулярно отправляет гуманитарный груз в зону СВО. «Два года снабжаю, перевожу деньги, сотрудничаю с более десятком фондов, в том числе, с администрацией Екатеринбурга. <…> Я живу этим, не хочу, чтобы наши парни погибали», — рассказал бизнесмен. Он выделил более 21 млн рублей в качестве помощи. Сам Аксенов заявил, что во время задержания его избили. «Шея, спина… Когда конвой меня забирал, сотрудники сказали, что не хотят за меня ответственность нести, поэтому завезли в травмпункт», — пояснил в суде он. Следователь требовал заключить предпринимателя под стражу. Ленинский районный суд отказал в этом, не назначив никакой меры пресечения.