Стало известно, когда в Перми отключат отопление

В Перми отопление могут отключить в начале мая
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Энергетики ждут теплую погоду, чтобы отключить батареи Фото:

В Перми отопительный сезон может закончиться в начале мая после того, как устроится теплая погода. Об этом сообщил главный инженер пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Ориентировочно отопительный сезон в краевой столице закончат в начале мая, как только устоится необходимая температура воздуха. Ждем подписание постановления главы города», — пишет «Ветта» со ссылкой на Сергея Гужева.

Он отметил, что в прошлом году отопительный сезон завершился 28 апреля. Сейчас часть тепловых сетей уже отключено, а некоторые начали готовить к следующему отопительному сезону. Уточняется, что пермяки могут самостоятельно отключить отопление в своей квартире. Для этого нужно подать заявку в «Т Плюс». По словам Гужева, так уже поступили больше 250 абонентов.

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В Перми отопительный сезон может закончиться в начале мая после того, как устроится теплая погода. Об этом сообщил главный инженер пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Ориентировочно отопительный сезон в краевой столице закончат в начале мая, как только устоится необходимая температура воздуха. Ждем подписание постановления главы города», — пишет «Ветта» со ссылкой на Сергея Гужева. Он отметил, что в прошлом году отопительный сезон завершился 28 апреля. Сейчас часть тепловых сетей уже отключено, а некоторые начали готовить к следующему отопительному сезону. Уточняется, что пермяки могут самостоятельно отключить отопление в своей квартире. Для этого нужно подать заявку в «Т Плюс». По словам Гужева, так уже поступили больше 250 абонентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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