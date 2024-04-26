Стало известно, когда в Перми отключат отопление

В Перми отопительный сезон может закончиться в начале мая после того, как устроится теплая погода. Об этом сообщил главный инженер пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
«Ориентировочно отопительный сезон в краевой столице закончат в начале мая, как только устоится необходимая температура воздуха. Ждем подписание постановления главы города», — пишет «Ветта» со ссылкой на Сергея Гужева.
Он отметил, что в прошлом году отопительный сезон завершился 28 апреля. Сейчас часть тепловых сетей уже отключено, а некоторые начали готовить к следующему отопительному сезону. Уточняется, что пермяки могут самостоятельно отключить отопление в своей квартире. Для этого нужно подать заявку в «Т Плюс». По словам Гужева, так уже поступили больше 250 абонентов.
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В Перми отопительный сезон может закончиться в начале мая после того, как устроится теплая погода. Об этом сообщил главный инженер пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Ориентировочно отопительный сезон в краевой столице закончат в начале мая, как только устоится необходимая температура воздуха. Ждем подписание постановления главы города», — пишет «Ветта» со ссылкой на Сергея Гужева. Он отметил, что в прошлом году отопительный сезон завершился 28 апреля. Сейчас часть тепловых сетей уже отключено, а некоторые начали готовить к следующему отопительному сезону. Уточняется, что пермяки могут самостоятельно отключить отопление в своей квартире. Для этого нужно подать заявку в «Т Плюс». По словам Гужева, так уже поступили больше 250 абонентов.