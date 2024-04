Welt раскрыла содержание стамбульского мирного соглашения по Украине: главное из документа

Киев должен был принять нейтральный статус и отказаться от иностранного оружия Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Стамбуле 29 марта 2022 года прошли переговоры между Украиной и РФ. Российские представители получили от киевского режима письменные принципы будущего соглашения, куда входили военные договоренности и гарантии безопасности. Проект мог предотвратить боевые действия, а сделка до сих пор «кажется выгодной», считают в издании Welt am Sonntag. По словам журналистов, в распоряжении редакции есть 17 страниц документа. URA.RU приводит главные выдержки из публикации немецких коллег. Проект стамбульских соглашений «Даже спустя более двух лет конфликта (Украины и РФ — прим. URA.RU), если оглядываться назад, сделка по-прежнему кажется выгодной. На тот момент позиция Киева для переговоров была лучше, чем сейчас», — отмечает автор статьи. Если бы тогда боевые действия были остановлены, это сохранило бы бесчисленное множество человеческих жизней, добавляет он. В начале марта этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект соглашения утратил свою актуальность, поэтому Москва предпочитает его не публиковать. Он напомнил, что Киев сам отказался от переговоров по команде Запада. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Welt, Украина обязывалась: Соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО;

Отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранных военных в страну и не пропускать оружие;

Не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, иностранным представителям;

Воздерживаться от проведения военных учений с участием иностранных государств и от участия в военных конфликтах любого рода;

На законодательном уровне запретить понятия «фашизм, нацизм и агрессивный национализм»;

В ДНР и ЛНР контроль РФ осуществлялся бы лишь на части территории. Крым и порт Севастополь предлагали исключить из гарантий безопасности, что, означало передачу влияния на российском полуострове. США признают, что Украина проигрывает не из-за ослабевания поддержки Запада, а из-за мощи армии РФ Фото: Министерство обороны Украины Гарантии безопасности для Киева Кремль в качестве ответной меры готов был согласиться, чтобы пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) могли предоставить Украине гарантии безопасности. «В пятой статье проекта соглашения Киев и Москва согласовали механизм, который напоминает пункт о коллективной обороне НАТО», — написано на сайте немецкого издания. В случае возможного вооруженного нападения гаранты обязывались поддержать Украину в ее праве на самооборону, которое закреплено Уставом ООН. Для переброски ресурсов отводилось три дня, передает журналист Welt am Sonntag. Какая именно часть востока страны не попадала бы под гарантии безопасности, в тексте не указано. Участники переговоров якобы также обсуждали сокращение численности ВСУ, но не пришли к единому мнению, сообщает автор. По мнению российской стороны, украинские войска должны были быть сокращены до 85 тысяч человек, количество танков — до 342, артиллерийских орудий — до 519. Киев настаивал, чтобы его ВС составляли 250 тысяч военных, количество танков — 800, артиллерийских орудий — 1,9 тысячи. В материале издания указано, будто РФ настаивала на сокращении ВВС Украины до 102 истребителей, а киевские власти хотели сохранить 160 единиц. По самым скромным подсчетам, за два года СВО киевский режим потерял 31 тысячу военных Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee Конец конфликта был близок, как никогда «И пусть ключевые вопросы остались открытыми, но этот проект договора показывает, насколько стороны были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский должны были решить оставшиеся разногласия в личной беседе», — высказал свое мнение автор публикации. Редакция Welt am Sonntag узнала от нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, о «большой заинтересованности в решении проблемы». «Это была лучшая сделка, которой бы мы могли добиться», — заявил изданию на правах анонимности представитель украинской делегации. В материале немецкой газеты говорится, что проект соглашения требовал согласия Великобритании, Китая, США и Франции. «Россия также хотела привлечь Белоруссию, а Киев — Турцию», — подчеркивает автор статьи. Что сказал Путин о стамбульском соглашении Президент России Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце в Стрельне с представителями семи государств Африки, приехавших представить свою мирную инициативу по Украине летом 2023 года, рассказал о парафированном в марте 2022 года договоре между Москвой и Киевом. Российский лидер показал африканским коллегам сам документ из 18 статей. В нем были положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Они касались и вооруженных сил, и прочего, отметил президент РФ, добавив, что в документе было прописано все — вплоть до единиц боевой техники и личного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

