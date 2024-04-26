В ХМАО арестовали помощника депутата Госдумы. Инсайд

Помощник депутата Госдумы Езерского Желонин ездил пьяным за рулем по ХМАО

27 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Помощник депутата Госдумы арестован за езду в нетрезвом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощника депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского Вячеслава Желонина арестовали на двое суток за пьяную езду в ХМАО. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что первый секретарь районной ячейки коммунистов ездил по Нефтеюганску в состоянии алкогольного опьянения, а когда его поймали сотрудники ДПС, достал удостоверение. «Желонина поймали на пьяной езде по Нефтеюганску. Он размахивал „корочками“, но удостоверение общественного помощника не внушило полицейским должного трепета, и они тут же отвезли коммуниста на освидетельствование в больницу. Там факт употребления алкоголя подтвердился. Желонина уже ловили пьяным за рулем, и на сей раз ему грозит уголовка за рецидив», — уточняет инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт задержания нетрезвого водителя утром 26 апреля в Нефтеюганске и арест на двое суток, но раскрывать персональные данные нарушителя отказались. На сайте мирового суда ХМАО есть информация о том, что 26 апреля 2024 года рассматривалось дело об административном нарушении по ч.2 статье 12.7 КоАП в отношении Желонина В.С. (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Итог рассмотрения не раскрывается. Дозвониться до Езерского и Желонина по всем имеющимся в редакции телефонам журналисту URA.RU не удалось. В реготделении КПРФ по ХМАО сообщили, что пока не в курсе ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощника депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского Вячеслава Желонина арестовали на двое суток за пьяную езду в ХМАО. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что первый секретарь районной ячейки коммунистов ездил по Нефтеюганску в состоянии алкогольного опьянения, а когда его поймали сотрудники ДПС, достал удостоверение. «Желонина поймали на пьяной езде по Нефтеюганску. Он размахивал „корочками“, но удостоверение общественного помощника не внушило полицейским должного трепета, и они тут же отвезли коммуниста на освидетельствование в больницу. Там факт употребления алкоголя подтвердился. Желонина уже ловили пьяным за рулем, и на сей раз ему грозит уголовка за рецидив», — уточняет инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт задержания нетрезвого водителя утром 26 апреля в Нефтеюганске и арест на двое суток, но раскрывать персональные данные нарушителя отказались. На сайте мирового суда ХМАО есть информация о том, что 26 апреля 2024 года рассматривалось дело об административном нарушении по ч.2 статье 12.7 КоАП в отношении Желонина В.С. (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Итог рассмотрения не раскрывается. Дозвониться до Езерского и Желонина по всем имеющимся в редакции телефонам журналисту URA.RU не удалось. В реготделении КПРФ по ХМАО сообщили, что пока не в курсе ситуации.