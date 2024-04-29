29 апреля 2024
28 апреля 2024

В ХМАО ожидается похолодание на майские праздники

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В ХМАО ожидается похолодание в первые дни мая Фото:

В первый день мая температура воздуха в ХМАО опустится до -12 градусов. 2 мая синоптики прогнозируют -11 градусов при прояснениях. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-6 °С, при прояснениях до -12 °С, днем +1, +6 °С, местами до -4», — сообщает ЦГМС.

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В первый день мая температура воздуха в ХМАО опустится до -12 градусов. 2 мая синоптики прогнозируют -11 градусов при прояснениях. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-6 °С, при прояснениях до -12 °С, днем +1, +6 °С, местами до -4», — сообщает ЦГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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