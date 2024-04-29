В ХМАО ожидается похолодание на майские праздники

В ХМАО ожидается похолодание в первые дни мая
В первый день мая температура воздуха в ХМАО опустится до -12 градусов. 2 мая синоптики прогнозируют -11 градусов при прояснениях. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-6 °С, при прояснениях до -12 °С, днем +1, +6 °С, местами до -4», — сообщает ЦГМС.
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