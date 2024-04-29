В Пермском крае начал действовать особый противопожарный режим

30 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

На время действия особого противопожарного режима запрещается жечь траву и ветки Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Пермского края начал действовать особый противопожарный режим. Эта мера налагает дополнительные запреты и обязанности на жителей региона, предприятия и органы власти и местного самоуправления. «Предусмотрены два периода особого противопожарного режима — с 30 апреля по 10 мая 2024 года на территории всего Пермского края. Также с 27 мая по 10 июня для Горнозаводского, Кизеловского, Красновишерского, Березниковского, Соликамского, Чердынского городских округов и Александровского, Гайнского, Губахинского, Кочевского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. На срок действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, отходов, травы, листьев и веток на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. В том числе запрещено использование огня на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а должностным — от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Пермского края начал действовать особый противопожарный режим. Эта мера налагает дополнительные запреты и обязанности на жителей региона, предприятия и органы власти и местного самоуправления. «Предусмотрены два периода особого противопожарного режима — с 30 апреля по 10 мая 2024 года на территории всего Пермского края. Также с 27 мая по 10 июня для Горнозаводского, Кизеловского, Красновишерского, Березниковского, Соликамского, Чердынского городских округов и Александровского, Гайнского, Губахинского, Кочевского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. На срок действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, отходов, травы, листьев и веток на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. В том числе запрещено использование огня на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а должностным — от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей.