29 апреля 2024

В Екатеринбурге продают пентхаус со смотровой площадкой за 33 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, терраса, школа 40, многоквартирный дом
На террасе можно провожать закаты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают пентхаус с собственной террасой на 27 этаже рядом с Шарташским лесопарком. За такую недвижимость придется отдать около 33 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Кулиговская и партнеры».

«С террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону, уходящие далеко за горизонт. У вас будет персональная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться невероятными рассветами и закатами солнца. Высокий этаж и близость к лесопарку обеспечат чистый воздух и низкий уровень шума в квартире. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт из дорогих материалов», — говорится в описании.

На площади в 200 квадратных метров располагаются две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и кухня-гостиная с обеденной зоной. Новому владельцу достанутся сантехника, мебель и бытовая техника.

Также в коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом продают за 85 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге продают пентхаус с собственной террасой на 27 этаже рядом с Шарташским лесопарком. За такую недвижимость придется отдать около 33 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Кулиговская и партнеры». «С террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону, уходящие далеко за горизонт. У вас будет персональная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться невероятными рассветами и закатами солнца. Высокий этаж и близость к лесопарку обеспечат чистый воздух и низкий уровень шума в квартире. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт из дорогих материалов», — говорится в описании. На площади в 200 квадратных метров располагаются две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и кухня-гостиная с обеденной зоной. Новому владельцу достанутся сантехника, мебель и бытовая техника. Также в коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом продают за 85 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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