В Екатеринбурге продают пентхаус со смотровой площадкой за 33 млн рублей. Фото

30 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

На террасе можно провожать закаты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге продают пентхаус с собственной террасой на 27 этаже рядом с Шарташским лесопарком. За такую недвижимость придется отдать около 33 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Кулиговская и партнеры». «С террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону, уходящие далеко за горизонт. У вас будет персональная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться невероятными рассветами и закатами солнца. Высокий этаж и близость к лесопарку обеспечат чистый воздух и низкий уровень шума в квартире. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт из дорогих материалов», — говорится в описании. На площади в 200 квадратных метров располагаются две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и кухня-гостиная с обеденной зоной. Новому владельцу достанутся сантехника, мебель и бытовая техника. Также в коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом продают за 85 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают пентхаус с собственной террасой на 27 этаже рядом с Шарташским лесопарком. За такую недвижимость придется отдать около 33 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Кулиговская и партнеры». «С террасы открываются панорамные виды на город и лесопарковую зону, уходящие далеко за горизонт. У вас будет персональная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться невероятными рассветами и закатами солнца. Высокий этаж и близость к лесопарку обеспечат чистый воздух и низкий уровень шума в квартире. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт из дорогих материалов», — говорится в описании. На площади в 200 квадратных метров располагаются две спальни, кабинет, гардеробная, санузел, лоджия и кухня-гостиная с обеденной зоной. Новому владельцу достанутся сантехника, мебель и бытовая техника. Также в коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом продают за 85 миллионов рублей.