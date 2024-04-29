29 апреля 2024
28 апреля 2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за земли для многодетных пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка первого камня перед началом строительства микрорайона "Солнечный". Екатеринбург, земельный участок, земля, межевание
Неблагоустроенные участки земли получили сотни многодетных семей Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав 230 многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Их не обеспечили положенными по закону благоустроенными участками земли.

«Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями. Подъездные дороги и коммуникации отсутствуют. Многодетные семьи положенной по закону землей не обеспечены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края более 230 многодетных семей оказались не обеспечены благоустроенными земельными участками. Их обращения в профильные структуры и ведомства результатов не принесли.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав 230 многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Их не обеспечили положенными по закону благоустроенными участками земли. «Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями. Подъездные дороги и коммуникации отсутствуют. Многодетные семьи положенной по закону землей не обеспечены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края более 230 многодетных семей оказались не обеспечены благоустроенными земельными участками. Их обращения в профильные структуры и ведомства результатов не принесли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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