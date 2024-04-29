Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за земли для многодетных пермяков

30 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Неблагоустроенные участки земли получили сотни многодетных семей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав 230 многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Их не обеспечили положенными по закону благоустроенными участками земли. «Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями. Подъездные дороги и коммуникации отсутствуют. Многодетные семьи положенной по закону землей не обеспечены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края более 230 многодетных семей оказались не обеспечены благоустроенными земельными участками. Их обращения в профильные структуры и ведомства результатов не принесли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав 230 многодетных семей в Добрянском округе Пермского края. Их не обеспечили положенными по закону благоустроенными участками земли. «Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями. Подъездные дороги и коммуникации отсутствуют. Многодетные семьи положенной по закону землей не обеспечены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Добрянском округе Пермского края более 230 многодетных семей оказались не обеспечены благоустроенными земельными участками. Их обращения в профильные структуры и ведомства результатов не принесли.