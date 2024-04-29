Для пермских дачников запустят дополнительные электрички

Дополнительные маршруты электричек открываются для дачников в Пермском крае Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

От Перми до станции Григорьевская специально для дачников запустят дополнительные электропоезда. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Пермская электричка».

«Со 2 мая по 26 сентября назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту от станции Пермь-2 до Григорьевской и обратно. С 18 мая по 5 октября электрички будут курсировать по маршруту Пермь-2 — Григорьевская. Поезда будут ходить с понедельника по четверг», — говорится в сообщении представителей транспортной компании.

По данным транспортников, с апреля и до 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные «летние» остановки около дачных поселков и коллективных садов. Они добавили, что с 27 апреля по 29 сентября назначены поезда: Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям); Пермь-2 — Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям); Кишерть — Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям); Чусовская — Баская — Чусовская (ежедневно) и Пермь-2 — Дивья — Пермь-2 (ежедневно).