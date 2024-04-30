30 апреля 2024
29 апреля 2024

Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради трудоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, работа, безработица, вакансии, газета есть работа, поиск работы
Проблемы с поиском работы наблюдаются у маркетологов Фото:

Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради гарантий трудоустройства. За три месяца уровень соискателей, планирующих уступить в вознаграждении, увеличился на 4%.

«Жители Югры все чаще готовы идти на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства или сохранения работы. В I квартале 2024 года так отвечали 45% опрошенных, а в IV квартале 2023 года — 41%», — следует из статистики сервиса HeadHunter.

При этом проблемы с трудоустройством испытывают маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%). «О сложности поиска работы в своей профессиональной области рассказали 70% опрошенных, и чаще всего об этом говорили сотрудники сферы „Искусство, развлечение, массмедиа“, „Добыча сырья“, „Стратегия, инвестиции, консалтинг“. Наоборот, более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала», — указано в данных статистики.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО. Окружные работодатели стали чаще искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины.

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Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради гарантий трудоустройства. За три месяца уровень соискателей, планирующих уступить в вознаграждении, увеличился на 4%. «Жители Югры все чаще готовы идти на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства или сохранения работы. В I квартале 2024 года так отвечали 45% опрошенных, а в IV квартале 2023 года — 41%», — следует из статистики сервиса HeadHunter. При этом проблемы с трудоустройством испытывают маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%). «О сложности поиска работы в своей профессиональной области рассказали 70% опрошенных, и чаще всего об этом говорили сотрудники сферы „Искусство, развлечение, массмедиа“, „Добыча сырья“, „Стратегия, инвестиции, консалтинг“. Наоборот, более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала», — указано в данных статистики. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО. Окружные работодатели стали чаще искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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