Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради трудоустройства

01 мая 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Проблемы с поиском работы наблюдаются у маркетологов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради гарантий трудоустройства. За три месяца уровень соискателей, планирующих уступить в вознаграждении, увеличился на 4%. «Жители Югры все чаще готовы идти на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства или сохранения работы. В I квартале 2024 года так отвечали 45% опрошенных, а в IV квартале 2023 года — 41%», — следует из статистики сервиса HeadHunter. При этом проблемы с трудоустройством испытывают маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%). «О сложности поиска работы в своей профессиональной области рассказали 70% опрошенных, и чаще всего об этом говорили сотрудники сферы „Искусство, развлечение, массмедиа“, „Добыча сырья“, „Стратегия, инвестиции, консалтинг“. Наоборот, более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала», — указано в данных статистики. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО. Окружные работодатели стали чаще искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО готовы отказаться от части зарплаты ради гарантий трудоустройства. За три месяца уровень соискателей, планирующих уступить в вознаграждении, увеличился на 4%. «Жители Югры все чаще готовы идти на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства или сохранения работы. В I квартале 2024 года так отвечали 45% опрошенных, а в IV квартале 2023 года — 41%», — следует из статистики сервиса HeadHunter. При этом проблемы с трудоустройством испытывают маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%). «О сложности поиска работы в своей профессиональной области рассказали 70% опрошенных, и чаще всего об этом говорили сотрудники сферы „Искусство, развлечение, массмедиа“, „Добыча сырья“, „Стратегия, инвестиции, консалтинг“. Наоборот, более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала», — указано в данных статистики. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО. Окружные работодатели стали чаще искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины.