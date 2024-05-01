В Пермском крае закрыли кафе, в котором отравился посетитель

В городе Кунгуре (Пермский край) на два месяца закрыли кафе «Вкусная кухня». Там отравился один из посетителей. После проверки кафе судебные приставы приостановили работу заведения.
«Проверка в кафе „Вкусная кухня“ была инициирована Роспотребнадзором в связи с поступлением экстренного извещения о случае острой кишечной инфекции, выявленной у пообедавшего там гражданина. В результате проведенного обследования помещений было выявлено 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Судебные приставы приостановили деятельность предприятия на два месяца», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
Уточняется, что продукты в кафе были без маркировки и документов. Сотрудники нарушали условия их хранения, не соблюдали технологические процессы приготовления пищи и работали без медицинских книжек. Также помещения заведения требовали ремонта: потолок протекал, на стенах были дыры, входные двери деформировались из-за сырости. Суд обязал индивидуального предпринимателя закрыть заведение на 60 суток. Сейчас решение суда исполнено, а кафе опечатано.
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В городе Кунгуре (Пермский край) на два месяца закрыли кафе «Вкусная кухня». Там отравился один из посетителей. После проверки кафе судебные приставы приостановили работу заведения. «Проверка в кафе „Вкусная кухня“ была инициирована Роспотребнадзором в связи с поступлением экстренного извещения о случае острой кишечной инфекции, выявленной у пообедавшего там гражданина. В результате проведенного обследования помещений было выявлено 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Судебные приставы приостановили деятельность предприятия на два месяца», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. Уточняется, что продукты в кафе были без маркировки и документов. Сотрудники нарушали условия их хранения, не соблюдали технологические процессы приготовления пищи и работали без медицинских книжек. Также помещения заведения требовали ремонта: потолок протекал, на стенах были дыры, входные двери деформировались из-за сырости. Суд обязал индивидуального предпринимателя закрыть заведение на 60 суток. Сейчас решение суда исполнено, а кафе опечатано.