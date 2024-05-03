Свердловский подполковник погиб на спецоперации. Фото

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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Максиму Стругову было 44 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне боевых действий на Украине погиб подполковник полиции в отставке, начальник 26-го ОВД Красноуфимска (Свердловская область) 44-летний Максим Стругов. Информацию о гибели подтвердили в пресс-службе красноуфимской полиции.

«Стругов Максим Александрович героически погиб в марте при исполнении воинского долга. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил уравновешенного, доброго, всегда с улыбкой на устах сына, мужа, отца, коллегу, руководителя», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Стругов родился в Томске. Затем переехал в Красноуфимск, отучился в техникуме и попал в армию. После он возглавил подразделение участковых и инспекторов ПДН 26-го отдела МО МВД России «Красноуфимский». В 2018 году он стал замначальника отдела №26 в Ачите, через три года возглавил отдел в Красноуфимске. На пенсию он вышел в прошлом году.

«Максима Александровича отличало уважительное отношение к людям, преданность выбранному делу, профессионализм и ответственность в достижении поставленных задач. Среди сотрудников и подчиненных пользовался авторитетом и уважением. За время службы зарекомендовал себя как, ответственный и уважаемый сотрудник полиции», — добавили коллеги.

Максиму Стругову было 44 года
Максиму Стругову было 44 года
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В зоне боевых действий на Украине погиб подполковник полиции в отставке, начальник 26-го ОВД Красноуфимска (Свердловская область) 44-летний Максим Стругов. Информацию о гибели подтвердили в пресс-службе красноуфимской полиции. «Стругов Максим Александрович героически погиб в марте при исполнении воинского долга. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил уравновешенного, доброго, всегда с улыбкой на устах сына, мужа, отца, коллегу, руководителя», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Стругов родился в Томске. Затем переехал в Красноуфимск, отучился в техникуме и попал в армию. После он возглавил подразделение участковых и инспекторов ПДН 26-го отдела МО МВД России «Красноуфимский». В 2018 году он стал замначальника отдела №26 в Ачите, через три года возглавил отдел в Красноуфимске. На пенсию он вышел в прошлом году. «Максима Александровича отличало уважительное отношение к людям, преданность выбранному делу, профессионализм и ответственность в достижении поставленных задач. Среди сотрудников и подчиненных пользовался авторитетом и уважением. За время службы зарекомендовал себя как, ответственный и уважаемый сотрудник полиции», — добавили коллеги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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