В Перми водитель LADA Granta погиб в ДТП, въехав в ограждение

В Перми в результате ДТП 3 мая погиб водитель LADA Granta. По информации Госавтоинспекции региона, мужчина въехал в дорожное ограждение.
«В Перми около 23:00 по улице Верхнемулинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль LADA Granta под управлением 51-летнего мужчины. Установлено, что в районе дома №53 водитель наехал на препятствие слева по ходу движения. В результате происшествия он погиб на месте аварии», — написано в telegram-канале ведомства.
Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Со слов жены погибшего, перед ДТП муж начал снижать скорость и уходить налево в ограждение. Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, уточнили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!