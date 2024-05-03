03 мая 2024

В Перми водитель LADA Granta погиб в ДТП, въехав в ограждение

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Мужчина умер на месте происшествия Фото:

В Перми в результате ДТП 3 мая погиб водитель LADA Granta. По информации Госавтоинспекции региона, мужчина въехал в дорожное ограждение.

«В Перми около 23:00 по улице Верхнемулинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль LADA Granta под управлением 51-летнего мужчины. Установлено, что в районе дома №53 водитель наехал на препятствие слева по ходу движения. В результате происшествия он погиб на месте аварии», — написано в telegram-канале ведомства.

Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Со слов жены погибшего, перед ДТП муж начал снижать скорость и уходить налево в ограждение. Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, уточнили в полиции.

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В Перми в результате ДТП 3 мая погиб водитель LADA Granta. По информации Госавтоинспекции региона, мужчина въехал в дорожное ограждение. «В Перми около 23:00 по улице Верхнемулинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль LADA Granta под управлением 51-летнего мужчины. Установлено, что в районе дома №53 водитель наехал на препятствие слева по ходу движения. В результате происшествия он погиб на месте аварии», — написано в telegram-канале ведомства. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Со слов жены погибшего, перед ДТП муж начал снижать скорость и уходить налево в ограждение. Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, уточнили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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