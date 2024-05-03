В Перми водитель LADA Granta погиб в ДТП, въехав в ограждение

04 мая 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Мужчина умер на месте происшествия Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми в результате ДТП 3 мая погиб водитель LADA Granta. По информации Госавтоинспекции региона, мужчина въехал в дорожное ограждение. «В Перми около 23:00 по улице Верхнемулинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль LADA Granta под управлением 51-летнего мужчины. Установлено, что в районе дома №53 водитель наехал на препятствие слева по ходу движения. В результате происшествия он погиб на месте аварии», — написано в telegram-канале ведомства. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Со слов жены погибшего, перед ДТП муж начал снижать скорость и уходить налево в ограждение. Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, уточнили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в результате ДТП 3 мая погиб водитель LADA Granta. По информации Госавтоинспекции региона, мужчина въехал в дорожное ограждение. «В Перми около 23:00 по улице Верхнемулинской в направлении шоссе Космонавтов двигался автомобиль LADA Granta под управлением 51-летнего мужчины. Установлено, что в районе дома №53 водитель наехал на препятствие слева по ходу движения. В результате происшествия он погиб на месте аварии», — написано в telegram-канале ведомства. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем. Со слов жены погибшего, перед ДТП муж начал снижать скорость и уходить налево в ограждение. Официальная причина смерти будет установлена экспертизой, уточнили в полиции.