Мишустин обратился к россиянам в Пасху

Мишустин: Пасха имеет большое значение для всех, кто верит в традиции народа РФ

05 мая 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил о вкладе РПЦ в жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства России Михаил Мишустин обратился к гражданам в Пасху. Премьер-министр заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа. «Пасха — один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в telegram-канале. По словам премьера, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Также глава кабмина отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян. Так, РПЦ многое делает для укрепления семейных ценностей, а также для укрепления патриотизма в молодом поколении. Кроме того, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства России Михаил Мишустин обратился к гражданам в Пасху. Премьер-министр заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа. «Пасха — один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в telegram-канале. По словам премьера, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Также глава кабмина отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян. Так, РПЦ многое делает для укрепления семейных ценностей, а также для укрепления патриотизма в молодом поколении. Кроме того, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации.