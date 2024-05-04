Мишустин обратился к россиянам в Пасху

Глава правительства России Михаил Мишустин обратился к гражданам в Пасху. Премьер-министр заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа.
«Пасха — один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в telegram-канале.
По словам премьера, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Также глава кабмина отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян. Так, РПЦ многое делает для укрепления семейных ценностей, а также для укрепления патриотизма в молодом поколении. Кроме того, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации.
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