04 мая 2024

Мишустин обратился к россиянам в Пасху

Мишустин: Пасха имеет большое значение для всех, кто верит в традиции народа РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил о вкладе РПЦ в жизни россиян Фото:

Глава правительства России Михаил Мишустин обратился к гражданам в Пасху. Премьер-министр заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа.

«Пасха — один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в telegram-канале.

По словам премьера, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Также глава кабмина отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян. Так, РПЦ многое делает для укрепления семейных ценностей, а также для укрепления патриотизма в молодом поколении. Кроме того, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава правительства России Михаил Мишустин обратился к гражданам в Пасху. Премьер-министр заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа. «Пасха — один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции нашего народа, его историю и культуру», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в telegram-канале. По словам премьера, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Также глава кабмина отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян. Так, РПЦ многое делает для укрепления семейных ценностей, а также для укрепления патриотизма в молодом поколении. Кроме того, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...