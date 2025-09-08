Молодой судья из Сибири таинственно пропал: в последний раз его видели на мосту через Ангару

В Иркутске продолжаются поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, пропавшего в ночь на 3 сентября 2025 года. Мужчина был замечен в последний раз на Глазковском мосту через реку Ангару, после чего его следы теряются. Что известно о пропавшем — в материале URA.RU.
Исчезновение Николая Курца
Николай Курц, судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, покинул свой дом в ночь с 2 на 3 сентября 2025 года. По данным источников, около полуночи камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту в Иркутске. После этого его местонахождение установить не удалось, передает ТАСС.
Версия следствия
Baza, ссылаясь на коллег юриста, допускает версию со самоубийством. Но официального подтверждения гибели нет, так как тело судьи пока не найдено. Правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия и экспертизы, чтобы установить точные причины и обстоятельства исчезновения. Официальные комментарии ожидаются по мере поступления новой информации.
Биография Николая Курца
Николаю Курцу 37 лет, судьей стал в 29 лет. Он был назначен судьей Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года указом президента. Он входил в коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. До этого Курц с 2016 года работал судьей Арбитражного суда Иркутской области, а в 2010–2016 годах занимал должности помощника председателя и руководителя секретариата Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Курц также является автором статьи «Актуальные вопросы судебной практики рассмотрения экономических дел в условиях специальной военной операции».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.