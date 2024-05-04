04 мая 2024
03 мая 2024

На СВО погибли офицер и медик из тубдиспансера ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На СВО погибли двое бойцов из ХМАО Фото:

В зоне спецоперации погибли 23-летний офицер Илья Солонин и 49-летний фельдшер тубдиспансера Бата Попаев из ХМАО. Об этом рассказали в школах, в которых учились военные.

«Более 20 лет он работал фельдшером в Калмыкии, фельдшером скорой помощи в Москве, в тубдиспансере города Сургут и поселке городского типа Березово Ханты-Мансийского округа. … Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил его», — написали в группе «Шин-Мерская школа имени Б.М. Басанова» «ВКонтакте» о Попаеве. О Солонине в группе мегионской МАОУ «СОШ№1» пишут, что мужчина с самого детства мечтал стать офицером, он с честью выполнял свой долг, но погиб.

Оба военных добровольно отправились защищать Родину. Знакомым, родным и близким от имени администраций и учеников школ выражаются искренние соболезнования об утрате.

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В зоне спецоперации погибли 23-летний офицер Илья Солонин и 49-летний фельдшер тубдиспансера Бата Попаев из ХМАО. Об этом рассказали в школах, в которых учились военные. «Более 20 лет он работал фельдшером в Калмыкии, фельдшером скорой помощи в Москве, в тубдиспансере города Сургут и поселке городского типа Березово Ханты-Мансийского округа. … Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил его», — написали в группе «Шин-Мерская школа имени Б.М. Басанова» «ВКонтакте» о Попаеве. О Солонине в группе мегионской МАОУ «СОШ№1» пишут, что мужчина с самого детства мечтал стать офицером, он с честью выполнял свой долг, но погиб. Оба военных добровольно отправились защищать Родину. Знакомым, родным и близким от имени администраций и учеников школ выражаются искренние соболезнования об утрате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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