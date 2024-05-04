04 мая 2024
03 мая 2024

Статусные пермские полицейские покидают городское управление МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Пермские полицейские уходят с постов из-за несогласия с кадровой политикой Фото:

Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам.

«Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.

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Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам. «Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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