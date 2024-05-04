Статусные пермские полицейские покидают городское управление МВД

Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам.
«Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
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Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам. «Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.