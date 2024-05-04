Статусные пермские полицейские покидают городское управление МВД

05 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермские полицейские уходят с постов из-за несогласия с кадровой политикой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам. «Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько высокопоставленных сотрудников управления МВД России по городу Перми собираются покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам. «Из управления МВД России в Перми уходит руководитель Станислав Кравченко, его заместитель Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев. Офицеры якобы не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на свои источники. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.