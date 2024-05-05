Патриарх Кирилл обратился к Путину в Пасху

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку Русской православной церкви и укрепление суверенитета страны. Он пожелал российскому главе Божией помощи.
«Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за деятельную поддержку ее различных начинаний», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Он пожелал Путину Божией помощи, сил и успехов.
Патриарх Кирилл поблагодарил главу РФ также за консолидацию народа и укрепление суверенитета страны. В послании подчеркивается надежда на продолжение развития церковно-государственного сотрудничества и его благотворное влияние на общество. Пасхальные поздравления были направлены и другим высокопоставленным лицам государства: мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю правительства Михаилу Мишустину.
Ранее Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку Русской православной церкви и укрепление суверенитета страны. Он пожелал российскому главе Божией помощи. «Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за деятельную поддержку ее различных начинаний», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Он пожелал Путину Божией помощи, сил и успехов. Патриарх Кирилл поблагодарил главу РФ также за консолидацию народа и укрепление суверенитета страны. В послании подчеркивается надежда на продолжение развития церковно-государственного сотрудничества и его благотворное влияние на общество. Пасхальные поздравления были направлены и другим высокопоставленным лицам государства: мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю правительства Михаилу Мишустину. Ранее Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.