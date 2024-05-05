Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи

05 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Пасха объединяет миллионы людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела. «Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — сказал в поздравлении Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Также президент заявил о работе Русской православной церкви, направленной на сохранение исторического, духовного и культурного наследия страны. Он отметил, что священнослужители всегда были вместе с народом, и в тяжелые времена они безвозмездно помогают всем, кто нуждается в помощи. В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальную службу, пишет RT. Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела. «Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — сказал в поздравлении Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Также президент заявил о работе Русской православной церкви, направленной на сохранение исторического, духовного и культурного наследия страны. Он отметил, что священнослужители всегда были вместе с народом, и в тяжелые времена они безвозмездно помогают всем, кто нуждается в помощи. В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальную службу, пишет RT. Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет «Царьград».