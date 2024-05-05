Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что Пасха объединяет миллионы людей Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — сказал в поздравлении Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Также президент заявил о работе Русской православной церкви, направленной на сохранение исторического, духовного и культурного наследия страны. Он отметил, что священнослужители всегда были вместе с народом, и в тяжелые времена они безвозмездно помогают всем, кто нуждается в помощи.

В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальную службу, пишет RT. Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет «Царьград».

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела. «Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — сказал в поздравлении Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Также президент заявил о работе Русской православной церкви, направленной на сохранение исторического, духовного и культурного наследия страны. Он отметил, что священнослужители всегда были вместе с народом, и в тяжелые времена они безвозмездно помогают всем, кто нуждается в помощи. В ночь на 5 мая Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в храм Христа Спасителя на пасхальную службу, пишет RT. Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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