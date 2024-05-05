Концерт Стаса Намина в Челябинске, который отложили на год, перенесли второй раз

06 мая 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Концерт Стаса Намина в Челябинске состоится 5 марта 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске, запланированный на 4 марта, перенесли на 5 марта 2025 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт группы Стаса Намина „Цветы“, заявленный на 4 марта, переносится на 5 марта 2025. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. Ранее концерт артиста Стаса Намина в Челябинске перенесли на год. Директор зрелищных касс Илья Белов сообщил URA.RU, что возможной причиной переноса могли стать последствия теракта в «Крокус сити холле». Причиной переноса сразу на год мог стать плотных график Намина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске, запланированный на 4 марта, перенесли на 5 марта 2025 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт группы Стаса Намина „Цветы“, заявленный на 4 марта, переносится на 5 марта 2025. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. Ранее концерт артиста Стаса Намина в Челябинске перенесли на год. Директор зрелищных касс Илья Белов сообщил URA.RU, что возможной причиной переноса могли стать последствия теракта в «Крокус сити холле». Причиной переноса сразу на год мог стать плотных график Намина.