Пермяков зовут строить АЭС в Бангладеш за зарплату в 200 тысяч рублей

АЭС строится по российскому проекту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают поехать в Народную Республику Бангладеш, где требуются рабочие на строительстве атомной электростанции «Руппур». Работодателем выступает АО «Энергоспецмонтаж», которое является дочерним предприятием АО «АСЭ» Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». На объекте сотрудникам предстоит заниматься монтажными работами, за которые обещают платить до 200 тысяч рублей в месяц.

«Вакансии для жителей Пермского края. Место работы — Народная Республика Бангладеш, строительная площадка на АЭС „Руппур“. Монтаж технологических трубопроводов, металлических и железобетонных конструкций. Работа по графику — 4,5 месяца работы и 1,5 месяца отдыха. Рабочая неделя — шестидневная, с одним выходным днем. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей. После испытательного срока выдаем подъемные в 37 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Рабочим также обещают проживание на территории благоустроенного вахтового поселка, доставку до объекта служебным транспортом, бесплатную вакцинацию и оплачиваемый отпуск в 39 дней. В числе требований указаны наличие загранпаспорта, удостоверения монтажника и двухлетнего опыта работы по профессии. АЭС «Руппур» в Бангладеш строится по российскому проекту. Он включает возведение и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков с реакторами электрической мощностью по 1200 МВт каждый, с жизненным циклом в 60 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают отправиться в Турцию и работать там на строительстве атомной электростанции «Аккую». На объект срочно требуются монтажники технологических трубопроводов, которым обещают платить месячную зарплату в 150 тысяч рублей.