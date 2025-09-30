В зоне СВО в свой день рождения погиб младший сержант из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 1 октября
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Иван Русских из Прикамья. Младшего сержанта не стало в его день рождения, передает мэрия Сивинского округа.
«На СВО 30 мая 2024 года трагически погиб наш земляк, младший сержант Иван Русских, 30.05.1986 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким воина», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим проведут 1 октября, церемония начнется в 12:00. Митинг намечен на 12:30 в Сивинском центре культуры и досуга по улице Советской.
О смерти бойца сообщили власти
