30 сентября 2025

Нейросеть научили выявлять скрытые номера грузовиков в Пермском крае

Новую систему запустили в работу в конце лета
Новую систему запустили в работу в конце лета

В Прикамье внедрили систему с искусственным интеллектом (ИИ), которая выявляет грузовые автомобили с умышленно скрытыми государственными номерами. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Александр Власов.

«Новая система позволила за два месяца (после запуска — прим. URA.RU) зафиксировать около тысячи „грузовиков-призраков“, чьи владельцы теперь привлекаются к ответственности», — пояснил собеседник портала v-kurse.ru. По действующему законодательству, нарушителям грозят штрафы от 150 до 600 тысяч рублей.

Работа системы основана на анализе изображений с видеокамер, установленных вблизи пунктов весового контроля. Нейросеть сопоставляет кадры и определяет номер машины, даже если его пытаются спрятать различными способами. По словам Власова, для маскировки знаков водители используют как простейшие подручные предметы, так и специальные механизмы, приводимые в действие из кабины.

Для идентификации автомобиля ИИ учитывает не только форму кузова, марку и цвет, но и индивидуальные особенности — например, надписи на тенте и предметы в салоне. После выявления информации о нарушении сведения автоматически отправляются в Ространснадзор для дальнейшего разбирательства.

