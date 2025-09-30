30 сентября 2025

Пермяки стали покупать больше продуктов

Пермьстат: оборот розничной торговли продуктами в Прикамье увеличился на 2.3%
© Служба новостей «URA.RU»
Объем торговли в магазинах в 2025 году увеличился на 2,3%
Объем торговли в магазинах в 2025 году увеличился на 2,3%

Оборот розничной торговли продуктами питания в Пермском крае за 8 месяцев 2025 года увеличился на 2,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

«В Пермском крае оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в январе — августе 2025 года составил 289,8 млрд рублей, что составляет 102,3% к соответствующему периоду прошлого года», — сообщает ведомство.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 сентября 2025 года составил 511 млрд рублей. Это соответствует 38 дням торговли.

В Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства. 

© Служба новостей «URA.RU»
