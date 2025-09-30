Пермяки стали покупать больше продуктов

Оборот розничной торговли продуктами питания в Пермском крае за 8 месяцев 2025 года увеличился на 2,3%. Об этом сообщает Пермьстат.
«В Пермском крае оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в январе — августе 2025 года составил 289,8 млрд рублей, что составляет 102,3% к соответствующему периоду прошлого года», — сообщает ведомство.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 сентября 2025 года составил 511 млрд рублей. Это соответствует 38 дням торговли.
В Пермском крае в августе 2025 года снизились цены на большую часть фруктов, овощей и продуктов. Заметнее всего подешевело какао, красная икра и специи. Об этом сказано в отчете Пермьстата, опубликованном на сайте ведомства.
