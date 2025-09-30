30 сентября 2025

Умерший пермский реаниматолог Дмитрий Антипин трижды был на СВО

Дмитрий Антипин посвятил медицине значительную часть своей жизни
Дмитрий Антипин посвятил медицине значительную часть своей жизни

Скончавшийся в Прикамье кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин три раза побывал в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов.

«Дмитрий Антипин трижды был в зоне СВО в качестве военного врача. Он оказывал помощь нашим воинам и гражданскому населению, за что отмечен государственной наградой», — написал Русанов в своем telegram-канале.

О смерти медика сообщили его коллеги из Соликамской городской больницы. URA.RU уже рассказывало, что Антипин в разные годы занимал главенствующие посты в медучреждениях Соликамска и Березников, внося значимый вклад в развитие краевой системы здравоохранения.

