Умерший пермский реаниматолог Дмитрий Антипин трижды был на СВО

Скончавшийся в Прикамье кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Антипин три раза побывал в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов.
«Дмитрий Антипин трижды был в зоне СВО в качестве военного врача. Он оказывал помощь нашим воинам и гражданскому населению, за что отмечен государственной наградой», — написал Русанов в своем telegram-канале.
О смерти медика сообщили его коллеги из Соликамской городской больницы. URA.RU уже рассказывало, что Антипин в разные годы занимал главенствующие посты в медучреждениях Соликамска и Березников, внося значимый вклад в развитие краевой системы здравоохранения.
