Оборот пермского общепита впервые с января 2025 года показал рост

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае с января по август текущего года достиг 34,2 млрд рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Ранее в сегменте отрасли рост не наблюдался, приводит данные Пермьстат.
«Показатель вырос на 0,2% до 34,2 млрд рублей. В течение первых двух месяцев 2025 года оборот предприятий общественного питания Прикамья уменьшился на 4,4%. По итогам трех месяцев снижение составило 4,1%, за четыре месяца — 4,5%. По результатам января—мая спад достиг 3,5%, за первое полугодие — 2,6%, а по итогам января—июля оборот сократился на 1,1%», — указано в отчете ведомства.
Положительный тренд в общепите совпал с общим ростом оборота розничной торговли. Он на 98,5% формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. За последние восемь месяцев показатель составил 585,4 млрд рублей. Это на 1,5% выше показателя аналогичного периода 2024 года. URA.RU рассказывало ранее, что Пермь обогнала Москву по числу кафе с летними верандами.
