30 сентября 2025

Движение транспорта и повышение пенсий: что изменится для пермяков с 1 октября

В Перми с 1 октября автобусы начинают ходить по новым маршрутам
Изменения коснутся многих жителей Пермского края
Изменения коснутся многих жителей Пермского края Фото:

С 1 октября в Перми и Пермском крае начинается ряд изменений. Часть автобусных маршрутов изменят свое движение, а за чистотой в транспорте будут следить контролеры. Также повышают пенсии для бывших сотрудников правоохранительных органов, а социальные выплаты пермяки теперь смогут получать в цифровых рублях. URA.RU собрало воедино все, что изменится.

Движение транспорта

В Перми с 1 октября автобусный маршрут № 13 продлили до микрорайона Садовый. Маршрут № 30 ликвидируют. Автобус маршрута № 11 продлевают до микрорайона «Погода» с остановкой «Школа № 135». Автобус 19 маршрута будет следовать до улицы Куфонина через остановку «Гознак», а некоторые автобусы станут ходить до остановки «Тенториум».

Чистота в транспорте

С октября за чистотой в общественном транспорте начинают следить контролеры. Именно они будут фиксировать, если в автобусах и трамваях будет грязно. В случае выявления серьезных загрязнений, информация будет передаваться перевозчику, к которому будут применяться финансовые санкции.

Повышение пенсий

Пенсии поднимут для бывших военнослужащих и работников силовых ведомств. Это касается сотрудников Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и других служб. Речь идёт как о пенсиях за выслугу лет, так и о выплатах по инвалидности и при потере кормильца. Перерасчёт захватит только пенсии, рассчитанные по ведомственным правилам, а не страховые.

Пересмотр выплат для неработающих

Повышение коснется тех, кто недавно закончил трудовую деятельность. С 2016 по 2024 год индексация работающим пенсионерам производилась формально, но фактически без повышения. После увольнения выплаты пересчитают с учётом всех пропущенных индексаций. Автоматический перерасчёт начнётся с первого числа месяца после прекращения работы. Проверить сумму пенсии можно будет на портале Госуслуг.

Соцвыплаты в цифровых рублях

С октября часть соцвыплат начнут выплачивать в цифровых рублях. Система стартует с ограниченного круга федеральных расходов для тестирования. По словам депутата Госдумы РФ Антона Немкина, с начала следующего года ждут расширение использования цифрового рубля. Пенсии, выплаты студентам и работникам госорганизаций постепенно переведут на этот формат.

